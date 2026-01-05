Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |UNITED CUP

Suiza venció a Italia y clasificó a los cuartos

5 de Enero de 2026 | 02:47
Suiza se impuso ante Italia 2-1 en su segundo encuentro de la fase de grupos de la United Cup, y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato de manera invicta.

La jornada la abrió la victoria de Belinda Bencic sobre Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3 y comenzó a encaminar lo que era el segundo triunfo de los suizos, luego de la victoria ante Francia en el debut del certamen.

Flavio Cobolli revivió las esperanzas de los azzurris en su estreno tras vencer por 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) a Stan Wawrinka y dejar todo en manos de la dupla Sara Errani y Andrea Vavassori, quienes se enfrentaban a Bencic y Jakub Paul.

Con la serie igualada, Suiza mostró templanza para poder sentenciar el cotejo. Primero lograron llevarse el primer asalto 7-5, pero cayeron en el segundo 4-6, por lo que todo debió definirse en la tercera manga.

Con los nervios más que controlados, lograron sellar un super tie-break por 10-7 y amargaron el debut de los italianos, quienes deberán ir por el triunfo ante Francia.

 

