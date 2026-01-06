Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En la legislatura provincial

Un libertario deja el Culto y vuelve a Diputados

Un libertario deja el Culto y vuelve a Diputados

nahuel sotelo

6 de Enero de 2026 | 01:49
Edición impresa

El hasta ahora funcionario en el área de Culto del gobierno nacional, Nahuel Sotelo, renunció este fin de semana a ese cargo para reasumir como diputado en la Legislatura bonaerense, incorporándose al bloque libertario, que busca reforzar esa bancada, al tiempo que provoca inquietud en un espacio integrado por múltiples vertientes violetas.

.Sotelo había pedido licencia en agosto de 2024 para asumir en Nación, en reemplazo de Francisco Sánchez, y durante ese período su lugar fue ocupado por Sebastián Pascual.

Con su retorno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Agustín Romo, suma un referente de “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio que mantiene una línea directa con el presidente, Javier Milei. De este modo, Romo y Sotelo pasan a ser los dos representantes visibles de ese sector dentro de un bloque dominado por legisladores que responden al armador bonaerense Sebastián Pareja, quien viene consolidando su influencia tanto en Diputados como en el Senado, y de fluido dialogo con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Según trascendió, Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo nacional, le habría pedido que regrese a la Cámara baja para respaldar a un Romo visiblemente debilitado por el avance de Pareja en el armado político y el control de los bloques.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

VIDEO. Maduro: “Soy inocente”; “Sigo siendo presidente de mi país”

En la Ciudad, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Se achica el plantel y varios buscan salir

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Últimas noticias de Política y Economía

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave

Por el apoyo recibido, Milei cede una minera a Catamarca

Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
Deportes
Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro
Se achica el plantel y varios buscan salir
¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?
Sin grandes cambios en las juveniles triperas
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Policiales
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Solicitud de encierro para un menor no punible
VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria
Espectáculos
Timothée Chalamet: un paso más cerca del Oscar
Daño colateral: Leonardo DiCaprio, “preso” en el Caribe por la caída de Maduro
Roly Serrano, de novio: ¿Quién es la joven de 26 años que lo conquistó?
“Cuentos bajo la luz de la Luna”: un clásico del verano que vuelve a comenzar
“Ella dejó al marido”: el escandaloso romance de Ciro Martínez con su bajista
Información General
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla