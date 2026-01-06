Un libertario deja el Culto y vuelve a Diputados

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El hasta ahora funcionario en el área de Culto del gobierno nacional, Nahuel Sotelo, renunció este fin de semana a ese cargo para reasumir como diputado en la Legislatura bonaerense, incorporándose al bloque libertario, que busca reforzar esa bancada, al tiempo que provoca inquietud en un espacio integrado por múltiples vertientes violetas.
.Sotelo había pedido licencia en agosto de 2024 para asumir en Nación, en reemplazo de Francisco Sánchez, y durante ese período su lugar fue ocupado por Sebastián Pascual.
Con su retorno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Agustín Romo, suma un referente de “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio que mantiene una línea directa con el presidente, Javier Milei. De este modo, Romo y Sotelo pasan a ser los dos representantes visibles de ese sector dentro de un bloque dominado por legisladores que responden al armador bonaerense Sebastián Pareja, quien viene consolidando su influencia tanto en Diputados como en el Senado, y de fluido dialogo con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
Según trascendió, Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo nacional, le habría pedido que regrese a la Cámara baja para respaldar a un Romo visiblemente debilitado por el avance de Pareja en el armado político y el control de los bloques.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí