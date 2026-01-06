Un libertario deja el Culto y vuelve a Diputados

El hasta ahora funcionario en el área de Culto del gobierno nacional, Nahuel Sotelo, renunció este fin de semana a ese cargo para reasumir como diputado en la Legislatura bonaerense, incorporándose al bloque libertario, que busca reforzar esa bancada, al tiempo que provoca inquietud en un espacio integrado por múltiples vertientes violetas.

.Sotelo había pedido licencia en agosto de 2024 para asumir en Nación, en reemplazo de Francisco Sánchez, y durante ese período su lugar fue ocupado por Sebastián Pascual.

Con su retorno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Agustín Romo, suma un referente de “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio que mantiene una línea directa con el presidente, Javier Milei. De este modo, Romo y Sotelo pasan a ser los dos representantes visibles de ese sector dentro de un bloque dominado por legisladores que responden al armador bonaerense Sebastián Pareja, quien viene consolidando su influencia tanto en Diputados como en el Senado, y de fluido dialogo con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Según trascendió, Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo nacional, le habría pedido que regrese a la Cámara baja para respaldar a un Romo visiblemente debilitado por el avance de Pareja en el armado político y el control de los bloques.