Deportes |DESDE EL CLUB DECIDIERON DESPEDIR A RÚBEN AMORIM

Manchester United se quedó sin entrenador

Manchester United se quedó sin entrenador

Ruben Amorim

6 de Enero de 2026 | 01:51
El entrenador portugués Ruben Amorim fue despedido en el Manchester United, siendo el décimo que deja el cargo desde la ida de la leyenda escocesa Alex Ferguson en mayo de 2013.

En las últimas diez fechas, los Diablos Rojos consiguieron tan solo 14 puntos de 30 posibles, a raíz de tres triunfos, cuatro igualdades y tres derrotas.

Luego de la igualdad del domingo pasado 1-1 ante Leeds, el DT aseguró que llegó a Manchester “para gestionar, no sólo a entrenar, eso está claro y será así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar. Yo no voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que me reemplacen”.

Esta fuerte declaración en la que aseguró que no renunciaría de ningún modo hizo que los dirigentes tomen la tajante decisión de cesarlo del cargo ayer por la tarde mediante un comunicado: “Es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado posible en la Premier League”.

De esta forma, el United se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras tanto, el escocés Darren Fletcher será el DT interino.

INICIA LA FECHA 21 DE LA PREMIER

Esta tarde desde las 17.00, West Ham recibe en el Estadio Olímpico de Londres a Nottingham Forest. Este encuentro será el único partido del martes futbolero de la Premier League.

