Manchester United se quedó sin entrenador

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El entrenador portugués Ruben Amorim fue despedido en el Manchester United, siendo el décimo que deja el cargo desde la ida de la leyenda escocesa Alex Ferguson en mayo de 2013.
En las últimas diez fechas, los Diablos Rojos consiguieron tan solo 14 puntos de 30 posibles, a raíz de tres triunfos, cuatro igualdades y tres derrotas.
Luego de la igualdad del domingo pasado 1-1 ante Leeds, el DT aseguró que llegó a Manchester “para gestionar, no sólo a entrenar, eso está claro y será así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar. Yo no voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que me reemplacen”.
Esta fuerte declaración en la que aseguró que no renunciaría de ningún modo hizo que los dirigentes tomen la tajante decisión de cesarlo del cargo ayer por la tarde mediante un comunicado: “Es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de conseguir el mejor resultado posible en la Premier League”.
De esta forma, el United se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras tanto, el escocés Darren Fletcher será el DT interino.
Esta tarde desde las 17.00, West Ham recibe en el Estadio Olímpico de Londres a Nottingham Forest. Este encuentro será el único partido del martes futbolero de la Premier League.
LE PUEDE INTERESAR
Inicia la fecha 19 de la Serie A con duelos claves
LE PUEDE INTERESAR
Se define el último pase a octavos en la Copa del Rey
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí