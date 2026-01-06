PAMI habilitó una nueva sede de atención en City Bell

PAMI inauguró una nueva sede en City Bell para jubilados y pensionados de la zona norte de La Plata.

El organismo trasladó su Centro de Atención Personalizada, que hasta ahora funcionaba sobre el Camino Parque Centenario, a un punto más accesible y céntrico de la localidad.

La nueva oficina funciona en calle 474 y 20, a pocos metros de la calle Cantilo, y comenzó a atender al público desde el 26 de diciembre. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 14, manteniendo la modalidad habitual de trámites y consultas para los afiliados.

El nuevo edificio ofrece mejores condiciones de accesibilidad y una distribución más ordenada.