MATÍAS YOFE ES DENUNCIANTE EN LA "CAUSA AFA"

Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa

Carrió acompañó a declarar al dirigente Matías Yofe / web

6 de Enero de 2026 | 01:50
Edición impresa

El dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe concurrió ayer a fiscalía Nº3 de Pilar a declarar en el marco de una denuncia por “extorsión” que había presentado un exchofer del exministro de Transporte provincial, Jorge D´onofrio. La líder de ese espacio político, Elisa Carrió, acompañó al pilarense, denunciante en la “causa AFA” y apuntó contra Sergio Massa: “Está desesperado”, dijo.

El viernes pasado el domicilio de Yofe había sido allanado, episodio que ayer Carrió calificó como “un mensaje mafioso”. La dirigente nacional, que además es una de las abogadas de Yofe en este expediente, explicó: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio y Pablo Toviggino, el segundo de (Claudio Chiqui) Tapia, con enormes conexiones con Massa”.

Yofe es uno de los denunciantes de la mansión de los 20 millones de dólares atribuida a dirigentes de la AFA, en el marco del escándalo por presunto lavado de dinero atribuido a miembros de esa entidad.

En el marco de la causa por la que ahora quedó imputado, ayer no respondió preguntas y solamente escuchó la imputación en su contra. La Justicia esperaba obtener su teléfono personal, pero Yofe dijo no tener celular.

El dirigente pilarense está bajo investigación tras haber sido denunciado por un hombre que fue chofer de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense.

Según este empleado, Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en el marco de la causa por el fraude con las fotomultas en la que D’Onofrio está procesado en la Justicia Federal de Zárate-Campana.

Los denunciantes del exministro fueron Yofe y la propia Carrió.

En cuanto al allanamiento a la casa de su defendido, la dirigente apuntó, antes de entrar en la fiscalía: “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es de Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.

Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, denunció Carrió y reconoció: “Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”.

 

