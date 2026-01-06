Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
Carrió acompañó a un “lilito” a Tribunales y apuntó contra Massa
Verano 2026: ¿los marplatenses llegan a tener “turismofobia”?
VIDEO. Corte de calle por una protesta a una empresa que tiene salarios adeudados
Piden la reparación del pavimento en avenida 72 desde 3 a la avenida 13
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe concurrió ayer a fiscalía Nº3 de Pilar a declarar en el marco de una denuncia por “extorsión” que había presentado un exchofer del exministro de Transporte provincial, Jorge D´onofrio. La líder de ese espacio político, Elisa Carrió, acompañó al pilarense, denunciante en la “causa AFA” y apuntó contra Sergio Massa: “Está desesperado”, dijo.
El viernes pasado el domicilio de Yofe había sido allanado, episodio que ayer Carrió calificó como “un mensaje mafioso”. La dirigente nacional, que además es una de las abogadas de Yofe en este expediente, explicó: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio y Pablo Toviggino, el segundo de (Claudio Chiqui) Tapia, con enormes conexiones con Massa”.
Yofe es uno de los denunciantes de la mansión de los 20 millones de dólares atribuida a dirigentes de la AFA, en el marco del escándalo por presunto lavado de dinero atribuido a miembros de esa entidad.
En el marco de la causa por la que ahora quedó imputado, ayer no respondió preguntas y solamente escuchó la imputación en su contra. La Justicia esperaba obtener su teléfono personal, pero Yofe dijo no tener celular.
El dirigente pilarense está bajo investigación tras haber sido denunciado por un hombre que fue chofer de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense.
Según este empleado, Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en el marco de la causa por el fraude con las fotomultas en la que D’Onofrio está procesado en la Justicia Federal de Zárate-Campana.
LE PUEDE INTERESAR
Un libertario deja el Culto y vuelve a Diputados
LE PUEDE INTERESAR
Un intendente salta a funcionario provincial
Los denunciantes del exministro fueron Yofe y la propia Carrió.
En cuanto al allanamiento a la casa de su defendido, la dirigente apuntó, antes de entrar en la fiscalía: “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es de Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.
Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, denunció Carrió y reconoció: “Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí