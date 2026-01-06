Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En medio de los rumores que advirtieron que el Tesoro intervino con ventas para contener la divisa

El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave

Acumuló US$21 millones, mientras el Gobierno busca un acuerdo con bancos para saldar la deuda que vence el viernes

El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave

El central logró acumular reservas / web

6 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

El próximo viernes, el Gobierno deberá cancelar el pago de los bonos Bonares y Globales en moneda extranjera. Necesita para esa operación 4.200 millones de dólares que cubriría a través de un acuerdo de préstamo con bancos internacionales, cuyo anuncio se demora.

Mientras, el Ejecutivo aguarda la llegada de hasta 700 millones de dólares por la venta de acciones de hidroeléctricas del Comahue. Ese desembolso debería concretarse hoy.

Según estimaciones del mercado, con esta inyección de divisas, más los 1.900 millones de dólares de que dispone el Ministerio de Economía en el Banco Central, el Gobierno necesitaría todavía unos 1.600 millones de dólares más para saldar la deuda de pronto vencimiento.

Es precisamente ese monto el que quiere conseguir el Gobierno a través del préstamo “Repo” con un grupo de bancos internacionales como el JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.

Como parte de la operatoria, días atrás el Ministerio de Economía ejecutó un canje con el Central por el cual le entregó títulos en dólares (AL35 y AE38) a cambio de bonos en pesos ajustados por inflación.

La cifra canjeada, trascendió, fue de 5.700 millones de dólares para el AL35 y de 2.800 millones de dólares para el AE38, lo que da un total de 8.500 millones en de dólares.

Como el deudor será el Tesoro, la garantía deberán ser títulos de la cartera económica. Mientras que el Central suele actuar como agente financiero del Palacio de Hacienda y es por eso que deviene como vehículo para canalizar esa garantía a través de los bonos.

Deudas junior y senior

“La contra de usar esta alternativa es que los Globales y Bonares se van volviendo deuda cada vez más junior”, advirtió un reciente informe de la consultora financiera 1816. Por definición, existen “jerarquías” de acreedores, entre los que los préstamos de organismos internacionales o bilaterales tienen “prioridad” en la fila de cobro.

“Argentina ya tiene deudas senior con el FMI (56.800 millones de dólares), con China (a través del swap por 4.900 millones de dólares), con Estados Unidos (swap por 2.500 millones de dólares) y los repos firmados en 2025 (3.000 millones de dólares que vencen en 2027 y están garantizados con Bopreales)”, abundó el reporte.

Además, no es que los 1.600 millones de dólares que le faltan acumular al Tesoro sean un monto fijo, sino que pueden variar en la recta final antes del pago. Sobre todo teniendo en cuenta que, según advierten en el mercado, el Gobierno incluso habría vendido algunos de esos dólares para contener al tipo de cambio.

Es lo que habría sucedido el viernes en la primera rueda cambiaria del año y también ayer. “El volumen del Mercado Libre de Cambios en la primera rueda del año fue de más de 555 millones de dólares, constituyendo un aumento respecto del martes pasado, la última rueda hábil”, consideraron desde Outlier.

“En la rueda se estima que el Banco Central habría vendido por cuenta del Tesoro hasta unos 200 millones de dólares según cálculos de operadores que en unos días podremos corroborar con datos oficiales”, agregaron.

En el mismo sentido, un reporte de Portfolio Personal Inversiones subrayó que, “en una rueda marcada por presión alcista sobre el spot, las condiciones claramente no acompañaron. De hecho, se especula con que más que un Banco Central comprador lo que existió fue un Tesoro vendedor para moderar la suba del tipo de cambio oficial”.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler aseguró que las ventas del Tesoro para contener el tipo de cambio siguieron ayer. “El Tesoro continúa vendiendo, a pesar de tener que pagar 4.200 millones de dólares el viernes y no tenerlos, también se vendieron bonos dólar linked”, escribió en su cuenta de la red social X.

El central salió a comprar

No obstante, y en medio de esa ola de rumores, el Banco Central compró ayer dólares por primera vez en nueve meses y logró sumar 21 millones de dólares a sus arcas. La movida sería parte del programa de acumulación de reservas que la entidad monetaria se comprometió a encarar desde el 1° de enero de este año y que tiene como meta un piso de 10.000 millones de dólares.

En este contexto, las reservas brutas internacionales cerraron en los 43.400 millones de dólares, 301 millones de dólares más que el viernes. En términos netos, se ubicaron en 1.778 millones de dólares, según estimó el economista Federico Machado.

 

