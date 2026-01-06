"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un violento asalto este lunes en el partido bonaerense de Hurlingham. El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, mientras el comunicador de Clarín y América 24 se encontraba en una vivienda en refacción. Según trascendió, Wiñazki esperaba la llegada de unos pintores cuando fue abordado por dos delincuentes.

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo "al voleo", debido a que la propiedad no es la residencia habitual del periodista, sino una casa en obra.

El asalto fue veloz. Los malvivientes, que actuaron encapuchados y armados, lograron sustraer dinero en efectivo que Wiñazki tenía en su poder, además de otros objetos de valor.

"¡Dame toda la plata, tenés plata!", le exigieron al momento del abordaje. "¿A qué te dedicás?", lo interrogaron luego.

Wiñazki respondió que era periodista y les hizo un pedido especial: "¿No me dejás el celular, que es mi herramienta de trabajo?". Ante el requerimiento, los delincuentes mostraron cierta consideración y no se llevaron el dispositivo.

Con el objetivo de preservar su integridad física, el cronista intentó disuadirlos: "Fijate que están pintando, llevate el auto, lo que quieras". Y añadió, en un intento por acelerar la huida de los asaltantes: "Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos".

Tras el robo, los ladrones escaparon en un vehículo oscuro. La policía intenta establecer si se trata de un automóvil que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón.

La investigación La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón. Efectivos de la DDI y la policía local se encuentran analizando las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir el recorrido de los asaltantes y lograr su identificación.