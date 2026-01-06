Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP

Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones
Un accionar decisivo y solidario evitó una tragedia este fin de semana en Villa Montoro. Un vecino del barrio encontró a un niño de 12 años con signos de ahorcamiento y, gracias a su rápida intervención y a la aplicación de maniobras de RCP, logró salvarle la vida.
El hecho ocurrió en la zona de 117 y 92, donde el menor fue hallado en grave estado. De inmediato, el hombre comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta lograr estabilizarlo, permitiendo su traslado urgente a un centro de salud.
“Si no era por el RCP no llegaba vivo al hospital. Está en terapia intensiva”, relató una vecina a La Buena Info, que destacó la importancia de la rápida reacción del héroe.
El protagonista del accionar salvador es el teniente Esteban Fernández, quien se desempeña en la DDI de La Plata. Su formación y templanza fueron clave para actuar en segundos críticos y sostener con vida al niño hasta la llegada de la asistencia médica.
Vecinos del barrio expresaron su reconocimiento y agradecimiento por lo ocurrido, subrayando que la intervención fue determinante. Mientras tanto, el menor permanece internado en terapia intensiva, bajo seguimiento médico, y su evolución genera expectativa y esperanza en la comunidad.
