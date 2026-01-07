La tardía reacción de la ONU tras el ataque militar

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Setenta horas después de la operación militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la intervención y sostuvo que la acción “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.
La posición fue expresada por la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, durante una conferencia de prensa en Ginebra. “Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, afirmó.
Shamdasani rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la acción militar, basados en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidas al Gobierno venezolano. “La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar que viola el derecho internacional”, subrayó la portavoz. Y recordó que desde hace más de una década el organismo viene denunciando de manera sistemática el “deterioro continuo de la situación en Venezuela”.
