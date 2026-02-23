Nahuel en huelga de hambre en Venezuela

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino -Nahuel Gallo- acusado de “terrorismo”, en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía. La medida comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas, dijeron familiares a la AFP.

No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a una huelga de hambres de familiares la semana pasada frente a otro penal para pedir celeridad en un proceso de excarcelaciones previo a la ley.

El Parlamento aprobó la amnistía el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I. El gobierno ha dicho que una comisión especial estudiará estos casos y no descarta indultos futuros.

“Estamos anunciando y denunciando la huelga de hambre de todos los 213 presos políticos unidos”, dijo Danielis García, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela. “Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley de amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”, explicó por su parte Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024.

Yalitza García dijo a la AFP que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta.

Las autoridades, mientras, suspendieron la visita del fin de semana a los familiares de los presos que protestan. Fue la primera señal de que había una medida en marcha.

Luego, las familias de los presos que no se sumaron pudieron ingresar y al salir informaron de la huelga. “Pudieron ingresar los que no estaban en huelga de hambre, que en realidad son pocos”, se informó.