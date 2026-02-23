Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Grandes Ganancias para las empresas mineras

El cobre a precio del oro con récord: un metal cada vez más codiciado

El cobre a precio del oro con récord: un metal cada vez más codiciado
23 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

Gigantes de la industria minera como BHP, Teck, Glencore o Rio Tinto presentaron sus resultados financieros y todos tenían algo en común: beneficios en fuerte alza, sobre todo por el repunte de los precios del cobre.

En 2025, el metal rojo propulsó los resultados de los grupos mineros a terreno positivo. El gigante australiano BHP, que se presenta como el mayor extractor mundial de cobre tras haber incrementado su producción alrededor de un 30%, anunció un beneficio neto al alza de 27,7% en el segundo semestre de 2025. El suizo Glencore, que dijo en diciembre que quería duplicar su producción de cobre en un plazo de 10 años, volvió a tener beneficios el año pasado gracias a “una dinámica clara” en ese metal, según su director general.

Incluso Rio Tinto, cuyas ganancias totales bajaron respecto al año anterior, tuvo más del doble de beneficios por el cobre; mientras que Anglo American -cuyos ingresos se han visto afectados por su actividad en los diamantes- prevé aumentar la parte de su cartera ligada al metal rojo.

Evolución

Necesario para la elaboración de circuitos eléctricos, la demanda del cobre se ha disparado por la transición energética, el aumento de los gastos de defensa y el bum de la inteligencia artificial y los centros de datos. Su precio creció cerca de 40% en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en 2025, y en enero de 2026 batió un récord absoluto al situarse en 14.527,50 dólares (cerca del oro).

Las perturbaciones registradas en varias zonas mineras relevantes, como Indonesia, Chile o la República Democrática del Congo, han hecho que los precios se mantengan, pues las perspectivas de oferta disponible a corto plazo se redujeron.

Pero la demanda también se ha visto impulsada “por las decisiones de Donald Trump”, explicó a la AFP Benjamin Louvet, director de gestiones de materias primas en Ofi Invest AM. El experto citó las amenazas arancelarias del republicano, que llevaron a las empresas estadounidenses a importar de forma anticipada- y las tensiones con China.

LE PUEDE INTERESAR

Los restos de Francisco de Asis exhibidos 800 años después de su muerte

LE PUEDE INTERESAR

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Este año y los siguientes podría haber una escasez de cobre, indicó a la AFP Philippe Chalmin, profesor en la universidad Paris-Dauphine, quien señaló que “el déficit estructural parece prácticamente inevitable”.

Según él, la mala anticipación de las necesidades actuales se explica por que “la transición energética llegó bastante rápido y quizá no vimos la dimensión eléctrica”.

Sin embargo, abrir una nueva mina lleva tiempo: la Agencia Internacional de la Energía calcula que se tardan 16 años en promedio desde que un proyecto minero pasa de la fase de descubrimiento a la primera producción. Y esto, con fuertes variaciones dependiendo de los minerales y del lugar.

Esos plazos y los costos asociados desalientan a los financiadores “que se orientan hacia inversiones con una rentabilidad mucho más rápida”, apunta Benjamin Louvet.

Esa dificultad a la hora de atraer capitales explica, también, la tendencia creciente a las fusiones dentro del sector para aumentar las capacidades de financiación.

En los últimos meses, varios intentos de este tipo se saldaron en fracaso pero el británico Anglo American y el canadiense Teck Resources se comprometieron a colaborar en lo que será un nuevo gigante del cobre.

Una situación bloqueada

Los precios de las materias primas vienen determinados, sobre todo, por la disponibilidad inmediata de la oferta respecto a la demanda y no por las perspectivas a largo plazo.

Es decir: nadie compra masivamente cobre hoy en día para revenderlo dentro de diez años, pues almacenarlo cuesta caro y requiere de importantes infraestructuras.

Así las cosas, el mercado acaba en un punto muerto: solo se ponen en marcha nuevos proyectos mineros cuando la escasez es un hecho y cuando los precios se disparan, demasiado tarde.

“Hoy, a menos de 15.000 dólares la tonelada de cobre, no hay ningún aliciente real para que los productores mineros pongan en marcha nuevos proyectos”, considera Benjamin Louvet.

Pese a su excepcional rebote, el cobre evoluciona bajo los 13.000 dólares la tonelada en el LME.

Ni siquiera la creación o la ampliación de las reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países “cambiarían profundamente la situación”, ya que se trata de reservas que solo permitirían cubrir “60 días de consumo”.

La demanda se ha disparado por la transición energética, gastos de defensa y la IA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Newell’s en llamas y Bernardi interino

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe

Alerta por un caso de gripe aviar en la Provincia

Carne al rojo vivo: subió 5% en una semana y 30% en lo que va de 2026
Últimas noticias de El Mundo

Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe

Frustran ataque contra Trump en su casa de verano de Palm Beach

Nahuel en huelga de hambre en Venezuela

Los restos de Francisco de Asis exhibidos 800 años después de su muerte
Policiales
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan las causas de un grave cuadro médico
Piden reagendar juicio a ex barras de Estudiantes
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Deportes
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
River y otro paso en falso: ¿sigue Gallardo?
Úbeda define el equipo para mañana con Adam Bareiro entre los titulares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla