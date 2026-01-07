Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Anestesiólogos bonaerenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Unos 100 profesionales anestesiólogos de nuestra región, Lobos y San Miguel del Monte están en estado de alerta en los hospitales públicos en los que desarrollan su actividad porque, según denuncian, la provincia de Buenos Aires lleva 120 días sin pagar por su trabajo realizado en septiembre y octubre.
“Cada día el medico anestesiólogo concurre a un hospital público para cubrir su obligación ética y mantener su estatus societario con la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA)”, afirmó Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la SPA. Se trata de 18 hospitales públicos, entre municipales, provinciales y nacionales. Ante tal situación, ya plantearon la situación ante los hospitales en los que desempeñan su actividad profesional.
Cada diciembre, la SPA celebra convenios con el estado provincial y los municipios que así lo soliciten (y un hospital nacional, el Néstor Kirchner de Cañuelas) para la gestión de la cobertura de los servicios de anestesiología requeridos. Tras el trabajo realizado por la asociación civil sin fines de lucro, como es la SPA, esperan que las autoridades provinciales, junto a las municipales y nacionales, hagan su parte y abonen en tiempo y forma lo trabajado a 45-60 días vencida la facturación”, aseguraron en la entidad profesional.
Luego de ganar una beca provincial por concurso abierto, el médico comienza su residencia de anestesiología y llena su solicitud de socio de la SPA, para recibir en horario post-residencia una carrera universitaria de “Especialista en Anestesiología”, expedida por la UNLP.
La entidad (SPA), en convenio con la universidad pública, brinda el curso universitario, sin costo para el futuro especialista, a cambio de la firma de un compromiso institucional ético-societario de permanecer en servicios de anestesia en hospitales públicos por el periodo de 10 años al recibirse.
Todos los diciembres, la SPA, celebra los convenios con el estado provincial, los municipios que así lo soliciten y un hospital nacional (HCANK, Cañuelas) para la gestión de la cobertura de los servicios de anestesiología requeridos. Se trata de una gestión sin costo para las autoridades.
LE PUEDE INTERESAR
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
Con el egreso de casi 20 anestesiólogos por año, la SPA distribuye con un sistema de ranking de estudios, las guardias a cubrir. “Hay autoridades hospitalarias que creen que el servicio esencial corre sólo por parte del profesional a cargo de cumplir con su labor, pero también es esencial para toda autoridad que cumpla, con las obligaciones contraídas”, subrayaron en la SPA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí