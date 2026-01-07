Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos

Unos 100 profesionales anestesiólogos de nuestra región, Lobos y San Miguel del Monte están en estado de alerta en los hospitales públicos en los que desarrollan su actividad porque, según denuncian, la provincia de Buenos Aires lleva 120 días sin pagar por su trabajo realizado en septiembre y octubre.

“Cada día el medico anestesiólogo concurre a un hospital público para cubrir su obligación ética y mantener su estatus societario con la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA)”, afirmó Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la SPA. Se trata de 18 hospitales públicos, entre municipales, provinciales y nacionales. Ante tal situación, ya plantearon la situación ante los hospitales en los que desempeñan su actividad profesional.

Cada diciembre, la SPA celebra convenios con el estado provincial y los municipios que así lo soliciten (y un hospital nacional, el Néstor Kirchner de Cañuelas) para la gestión de la cobertura de los servicios de anestesiología requeridos. Tras el trabajo realizado por la asociación civil sin fines de lucro, como es la SPA, esperan que las autoridades provinciales, junto a las municipales y nacionales, hagan su parte y abonen en tiempo y forma lo trabajado a 45-60 días vencida la facturación”, aseguraron en la entidad profesional.

El recorrido profesional

Luego de ganar una beca provincial por concurso abierto, el médico comienza su residencia de anestesiología y llena su solicitud de socio de la SPA, para recibir en horario post-residencia una carrera universitaria de “Especialista en Anestesiología”, expedida por la UNLP.

La entidad (SPA), en convenio con la universidad pública, brinda el curso universitario, sin costo para el futuro especialista, a cambio de la firma de un compromiso institucional ético-societario de permanecer en servicios de anestesia en hospitales públicos por el periodo de 10 años al recibirse.

Todos los diciembres, la SPA, celebra los convenios con el estado provincial, los municipios que así lo soliciten y un hospital nacional (HCANK, Cañuelas) para la gestión de la cobertura de los servicios de anestesiología requeridos. Se trata de una gestión sin costo para las autoridades.

Con el egreso de casi 20 anestesiólogos por año, la SPA distribuye con un sistema de ranking de estudios, las guardias a cubrir. “Hay autoridades hospitalarias que creen que el servicio esencial corre sólo por parte del profesional a cargo de cumplir con su labor, pero también es esencial para toda autoridad que cumpla, con las obligaciones contraídas”, subrayaron en la SPA.