La Ciudad

Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido

El esquema incorpora vehículos con cámaras lectoras de patentes. También se actualiza el mecanismo de notificación de infracciones

Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
7 de Enero de 2026 | 11:32

La Plata ya cuenta con un nuevo sistema de control del Estacionamiento Medido que permitirá optimizar la eficiencia de la herramienta y reforzar la seguridad de los agentes de tránsito.

La iniciativa consiste en la incorporación de vehículos equipados con cámaras inteligentes que recorrerán las zonas alcanzadas por el sistema para detectar las patentes de los vehículos estacionados y la actualización del mecanismo de notificación de infracciones.

“El objetivo es mejorar la conducta de los vecinos a través de un sistema rotativo eficiente y moderno”, dijo Alak en la presentación realizada e Plaza Moreno. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Municipalidad en articulación con la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Julasoft SA.

Durante las recorridas, los móviles verificarán si el Estacionamiento Medido se encuentra activado. Caso contrario, enviarán un aviso a la base de datos y, transcurridos 10 minutos de tolerancia sin activación, se labrará la correspondiente infracción.

Además, las multas dejarán de realizarse con obleas escritas a mano para pasar a emitirse mediante tickets impresos con impresoras portátiles, y los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico con las opciones para efectuar el pago voluntario.

Los nuevos móviles trabajarán de forma conjunta con los agentes de tránsito en las zonas de Tribunales, calle 12, el Eje Cívico y City Bell y garantizarán el correcto funcionamiento del Estacionamiento Medido incluso ante condiciones climáticas adversas.

Participaron de la presentación Víctor Hortel, secretario de Control Urbano y Convivencia; Diego Pepe, secretario de Seguridad; Alejandra Sturzenegger, subsecretaria de Coordinación de la Jefatura de Gabinete; y Guillermo De Souza, subsecretario de Control Urbano y Convivencia, entre otras autoridades.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

