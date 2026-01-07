Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El esquema incorpora vehículos con cámaras lectoras de patentes. También se actualiza el mecanismo de notificación de infracciones
Escuchar esta nota
La Plata ya cuenta con un nuevo sistema de control del Estacionamiento Medido que permitirá optimizar la eficiencia de la herramienta y reforzar la seguridad de los agentes de tránsito.
La iniciativa consiste en la incorporación de vehículos equipados con cámaras inteligentes que recorrerán las zonas alcanzadas por el sistema para detectar las patentes de los vehículos estacionados y la actualización del mecanismo de notificación de infracciones.
“El objetivo es mejorar la conducta de los vecinos a través de un sistema rotativo eficiente y moderno”, dijo Alak en la presentación realizada e Plaza Moreno. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Municipalidad en articulación con la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Julasoft SA.
Durante las recorridas, los móviles verificarán si el Estacionamiento Medido se encuentra activado. Caso contrario, enviarán un aviso a la base de datos y, transcurridos 10 minutos de tolerancia sin activación, se labrará la correspondiente infracción.
Además, las multas dejarán de realizarse con obleas escritas a mano para pasar a emitirse mediante tickets impresos con impresoras portátiles, y los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico con las opciones para efectuar el pago voluntario.
LE PUEDE INTERESAR
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Los nuevos móviles trabajarán de forma conjunta con los agentes de tránsito en las zonas de Tribunales, calle 12, el Eje Cívico y City Bell y garantizarán el correcto funcionamiento del Estacionamiento Medido incluso ante condiciones climáticas adversas.
Participaron de la presentación Víctor Hortel, secretario de Control Urbano y Convivencia; Diego Pepe, secretario de Seguridad; Alejandra Sturzenegger, subsecretaria de Coordinación de la Jefatura de Gabinete; y Guillermo De Souza, subsecretario de Control Urbano y Convivencia, entre otras autoridades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí