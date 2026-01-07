Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
Hasta el 1º de marzo continúa abierta la inscripción a las Becas que la Universidad Nacional de La Plata otorga en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Se trata de las becas de Ayuda Económica, para Estudiantes Inquilinos, para Estudiantes con alguna Discapacidad y para Estudiantes con hijos. También contempla la Bicicleta Universitaria, la beca “Tu para Estudiar”, de Conectividad, Comedor y Estudiantes para estudiantes liberados/as.
Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes 2026 y estudiantes regulares, a fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de grado. La inscripción se realiza a través del del sistema SIU Guaraní.
Vale recordar que la convocatoria a la beca de Albergue finalizó el 5 de diciembre pasado.
El programa se implementa a través de la dirección de Becas, dependiente de la prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP. El mismo tiene como fin mejorar las condiciones de los estudiantes que se encuentren en una situación social y económica vulnerada, promoviendo de esta manera la igualdad de oportunidades para estudiar. Este sistema de beneficios se ha ampliado y diversificado a lo largo del tiempo, en respuesta a las necesidades y realidades de una comunidad estudiantil en constante transformación.
Beca de Albergue Universitario: es la beca más completa que brinda la UNLP, consta de la cobertura gratuita de alojamiento, alimentación, entre otros beneficios. Está destinada a estudiantes que se encuentran en situación económica y social vulnerable.
Beca de Ayuda Económica: este beneficio es un mecanismo de acompañamiento para facilitar el progreso durante los estudios de grado de estudiantes de recursos económicos insuficientes.
Beca para estudiantes inquilinas/os: tiene como objeto facilitar el progreso en la carrera universitaria de estudiantes que deban alquilar un inmueble o pensión para el desarrollo en los estudios de grado.
Beca para estudiantes con alguna discapacidad: a través de esta Beca se busca facilitar la permanencia en los estudios de grado de estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad. El trabajo de selección y seguimiento del estudiantado beneficiado, es realizado en conjunto con el Departamento de Atención Social de la Dirección de Políticas Públicas de Salud Estudiantil de la UNLP.
Beca para estudiantes con hijas/os: este beneficio está destinado a estudiantes que tienen hija/s y/o hijo/s de entre 45 días y 5 años de edad. La UNLP busca colaborar de esta manera en la cobertura de los costos destinados a su cuidado, ya sea en establecimientos especializados para tal fin o a cargo de una persona.
Beca de Bicicleta Universitaria: ofrece la posibilidad de acceder al préstamo de una bicicleta que la persona beneficiaria podrá utilizar durante el período que duren sus estudios de grado. A través de este beneficio, implementado desde la Dirección de Becas, se entregaron hasta el día de hoy más de mil doscientas bicicletas que son usadas por estudiantes para trasladarse por la ciudad.
Beca Tu PC para Estudiar: este beneficio consiste en el préstamo en comodato de una PC de escritorio (monitor, CPU, teclado, mouse), una notebook o tablet durante la duración de los estudios de grado.
Beca de conectividad: consiste en un subsidio económico destinado a estudiantes que sean titulares de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU-I) para el Servicio de Acceso a Internet domiciliaria (SVA-INT) a fin de cubrir sus costos.
Beca de Comedor Universitario: permite, a quienes sean estudiantes y atraviesen una situación de vulnerabilidad económica, poder acceder al Comedor Universitario de manera gratuita, tanto en el turno del mediodía, como por la noche, durante los días hábiles de la semana, garantizando de esta manera los nutrientes necesarios para un trayecto universitario más saludable. La inscripción a la Beca del Comedor Universitario es la única que se encuentra abierta durante todo el ciclo lectivo, las inscripciones se mantienen abiertas desde febrero hasta mediados de noviembre. La o el estudiante que lo requiera.
Beca para Estudiantes Universitarios/as Liberados/as: este beneficio está destinado a estudiantes universitarias/os que comenzaron sus estudios en contexto de encierro y quieren continuarlos en libertad. Gestionada desde la dirección de Becas, el objetivo de esta política es ampliar y diversificar el sistema de becas estudiantiles, fortaleciendo la articulación en cárceles y en el post encierro. La beca garantizará el acompañamiento por parte de la UNLP durante un año a estudiantes liberados/as que demuestren actividad académica y deseen el beneficio; el mismo consta en el acceso total o parcial a: Ayuda Económica, Comedor Universitario, Beca Tu PC para Estudiar o Bicicleta Universitaria, según la situación y necesidades de cada estudiante.
La inscripción se encontrará abierta durante todo el año, se realizará a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario en Cárceles (DAUC) y será administrada por la dirección de Becas Universitarias. Para postularse, cada estudiante deberá comunicarse con la DAUC a través de los canales institucionales existentes.
La inscripción a todas las becas se realiza a través del sistema SIU Guaraní. Cada estudiante de grado debe ingresar a su perfil, seleccionar la pestaña “Trámites”, luego “Convocatorias a becas”, y seguir los pasos indicados: completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.
Vale resaltar que para las personas ingresantes 2026, es necesario haber realizado previamente la inscripción a una carrera de grado en alguna de las 17 facultades de la UNLP. Una vez hecho esto, podrán acceder a su perfil en SIU Guaraní y completar la solicitud de beca correspondiente.
Ese sistema de inscripción comenzó a funcionar a partir de julio de 2025, con el objetivo de agilizar y simplificar el proceso para cada estudiante. Su implementación permitió unificar los trámites y facilitar el acceso a los distintos beneficios.
