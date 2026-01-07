Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela

Uno fue interceptado en el Atlántico Norte y el otro en el Caribe

7 de Enero de 2026 | 12:31

Escuchar esta nota

Fuerzas estadounidenses incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela en acciones consecutivas en el Atlántico Norte y el Caribe. El Comando Europeo de Estados Unidos anunció la incautación del buque mercante "Bella 1" por "violaciones de sanciones estadounidenses" en una publicación en redes sociales, luego de haber estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero "Sophia" en el Caribe. Noem dijo que ambos barcos "o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí".

El ejército estadounidense tomó el control del "Bella 1" y lo entregó a las autoridades policiales. El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.

Durante este tiempo, el "Bella 1" fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. El funcionario estadounidense también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

Aviones militares estadounidenses han sobrevolado el buque, y el martes un avión de vigilancia de la Real Fuerza Aérea fue mostrado en sitios de seguimiento de vuelos sobrevolando la misma área.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó antes de la incautación que estaba "siguiendo con preocupación la situación anómala que se ha desarrollado alrededor del petrolero ruso Marinera". La declaración añadió que "desde hace varios días, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado siguiendo al Marinera, a pesar de que nuestro buque está aproximadamente a 4.000 kilómetros de la costa estadounidense".

LE PUEDE INTERESAR

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el cortador de la Guardia Costera Munro rastreó el barco antes de su incautación "de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos".

Añadió que la incautación se basa en la proclamación del presidente Donald Trump de abordar buques sancionados que "amenazan la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental". La incautación del petrolero se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran una redada sorpresa nocturna en la capital de Venezuela, Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Luego de ese operativo, funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de continuar incautando buques sancionados conectados al país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de El Mundo

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Dudas sobre si el líder republicano tenía un plan para el “día después”
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Policiales
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Deportes
VIDEO. Gimnasia presenta a Nacho Miramón
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla