VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela

Uno fue interceptado en el Atlántico Norte y el otro en el Caribe
Escuchar esta nota
Fuerzas estadounidenses incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela en acciones consecutivas en el Atlántico Norte y el Caribe. El Comando Europeo de Estados Unidos anunció la incautación del buque mercante "Bella 1" por "violaciones de sanciones estadounidenses" en una publicación en redes sociales, luego de haber estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.
Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero "Sophia" en el Caribe. Noem dijo que ambos barcos "o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí".
El ejército estadounidense tomó el control del "Bella 1" y lo entregó a las autoridades policiales. El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.
Durante este tiempo, el "Bella 1" fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. El funcionario estadounidense también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.
Aviones militares estadounidenses han sobrevolado el buque, y el martes un avión de vigilancia de la Real Fuerza Aérea fue mostrado en sitios de seguimiento de vuelos sobrevolando la misma área.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó antes de la incautación que estaba "siguiendo con preocupación la situación anómala que se ha desarrollado alrededor del petrolero ruso Marinera". La declaración añadió que "desde hace varios días, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado siguiendo al Marinera, a pesar de que nuestro buque está aproximadamente a 4.000 kilómetros de la costa estadounidense".
En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el cortador de la Guardia Costera Munro rastreó el barco antes de su incautación "de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos".
Añadió que la incautación se basa en la proclamación del presidente Donald Trump de abordar buques sancionados que "amenazan la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental". La incautación del petrolero se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran una redada sorpresa nocturna en la capital de Venezuela, Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
Luego de ese operativo, funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de continuar incautando buques sancionados conectados al país.
