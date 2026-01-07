Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita

Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
7 de Enero de 2026 | 13:20

La Municipalidad de La Plata puso en marcha nuevas jornadas de salud gratuitas coordinadas por los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Lisandro Olmos, Parque San Martín y Plaza Matheu.

Durante la semana, habrá postas de prevención y visitas puerta a puerta con entrega de folletería y repelentes en el marco del Plan Municipal de Prevención contra el Dengue, además de controles clínicos, llenado de planillas de Anses y vacunación de calendario.

Asimismo, de forma simultánea al cronograma sanitario impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, en los diferentes CAPS el Municipio continúa aplicando periódicamente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid.

EL CRONOGRAMA DE LA SEMANA

La agenda comenzó el lunes y siguió hoy con actividades en el Almacén La Curva de Lisandro Olmos, que incluyeron controles de salud para niños, niñas y adultos, llenado de planillas de Anses y vacunación de calendario. 

El itinerario continúa de la siguiente manera:

JUEVES 8 DE ENERO – DESDE LAS 9:30
Parque San Martín – 54 y 23, casco urbano: Posta de prevención contra el dengue, charlas informativas y preventivas, entrega de folletería y distribución de repelentes. Además, se realizará un operativo puerta a puerta en el barrio con promotoras de salud para concientización y control de posibles casos febriles.

Plaza Matheu – 1 y 66, casco urbano: Posta de prevención contra el dengue, charlas informativas y preventivas, entrega de folletería y distribución de repelentes. Además, se realizará un operativo puerta a puerta en el barrio con promotoras de salud para concientización y control de posibles casos febriles.

VIERNES 9 DE ENERO – DE 9:30 A 13:00
Almacén La Curva – 84 y 197, Lisandro Olmos: Controles de salud para niños, niñas y adultos, vacunación y llenado de planillas de ANSES.

