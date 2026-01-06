VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial
Luis Cavanagh rompió el silencio: dio su versión, luego de la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género
Ya se conoce el documento con la declaración que hizo Romina Gaetani después del episodio de violencia de género que vivió con su ex, Luis Cavanagh, en el country de Tortuguitas de Pilar.
La actriz habló de que tuvieron una discusión por celos que habría terminado en golpes.
Ahora, en la tele. accedieron a la palabra del acusado, quien contó su versión de lo ocurrido.
En el audio que compartieron, Luis Cavanagh le contó a otra persona lo que sucedió y responsabilizó completamente a Romina Gaetani. "Le corté y se fue, pero le quedaron unas cosas en la puerta y volvió. Cerré todo con llave, empezó a golpear la puerta porque le faltaba no sé qué cosa y le abrí. Me quiso pegar con una silla, después con otra", relató.
"Por suerte, está todo grabado en video", señaló Luis Cavanagh, al tiempo que agregó: "La saqué afuera, volví a cerrar, me volví a ir a mi cuarto, me encerré con llave y rompió un vidrio de la entrada del living, se metió, fue a buscar un cuadro que era de ella, que yo le había regalado, y ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado. Un delirio total, una hija de p..., no lo puedo creer", expresó Luis Cavanagh.
En este sentido, recordemos que, el relato de Romina Gaetani es muy diferente. "Lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género", dice el documento presentado en la Justicia. Según detallaron en el hospital donde fue atendida, la actriz tenía golpes en los brazos y en la cadera. Sobre eso, Luis Cavanagh manifestó: "Es la policía o el hospital que lo tiraron a los programas".
"Ella, por ahora, no dijo nada. Después si empieza a hablar, tiro los videos y ya está. Ahí se ve como la estoy parando y ella con la silla", aseguró Cavanagh.
En la tele, también pasaron un audio de Romina Gaetani, donde habló de cómo está después de la denuncia. "La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes promocionando que canto, que era algo que tenía arreglado de hace tiempo, todavía estoy rota, muy en carne viva", expresó.
Para finalizar, Ignacio Trimarco, abogado de Romina Gaetani, confirmó que la actriz ratificó la denuncia el lunes 29 de diciembre, por teléfono.
