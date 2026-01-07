Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”

Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
7 de Enero de 2026 | 16:51

Escuchar esta nota

Matthew Koma, esposo de la actriz Hilary Duff, se metió de lleno en la polémica causada por el artículo escrito por Ashley Tisdale, quien relató que había tomado la decisión de abandonar un “grupo de mamás tóxicas” de Hollywood, luego de que las mujeres la excluyeran de sus planes. Algunas de las madres famosas que formaban parte de dicho grupo son: la ex estrella de Disney, Hilary Duff, y las cantantes Mandy Moore y Meghan Trainor. 

Si bien Ashley Tisdale no nombró a ninguna de las involucradas en la pieza que difundió en el medio The Cut, las redes sociales no tardaron en encontrar las imágenes del momento en el que eran cercanas con las demás madres de Hollywood, allá por 2021 y 2022. Con la reciente revelación de las redes, las actrices y cantantes, que suelen tener un bajo perfil en los medios desde que se convirtieron en madres, se vieron reflejadas con la polémica. 

Aunque ninguna hizo referencia a las palabras de Ashley, el esposo de Hilary Duff tomó la palabra y le puso los puntos a la actriz de High School Musical. A través de sus historias de Instagram, Matthew Koma parodió la portada de la revista de Tisdale en The Cut, poniendo su cara sobre la de la actriz.

“Lean mi nuevo artículo para The Cut”, escribió picante y etiquetando a la revista. En la imagen, el músico le puso su propia volanta y título, reescribiendo la historia que Tisdale relató en el polémico artículo. “Un grupo de madres lo cuenta todo a través de los ojos de un padre”, decía la letra chica.

El título fue aún más al hueso, describiendo su imagen de la actriz: “Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños”. Hasta el momento, Ashley Tisdale no hizo ninguna declaración al respecto. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de Espectáculos

Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”

Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”

Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia

Venenoso mensaje de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani
La Ciudad
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno
Humo y tensión frente a Plaza Rocha en La Plata
Policiales
Crece la angustia por la desaparición de Yanina en La Plata: no aparece desde Noche Buena
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Información General
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla