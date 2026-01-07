Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”

La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
Matthew Koma, esposo de la actriz Hilary Duff, se metió de lleno en la polémica causada por el artículo escrito por Ashley Tisdale, quien relató que había tomado la decisión de abandonar un “grupo de mamás tóxicas” de Hollywood, luego de que las mujeres la excluyeran de sus planes. Algunas de las madres famosas que formaban parte de dicho grupo son: la ex estrella de Disney, Hilary Duff, y las cantantes Mandy Moore y Meghan Trainor.
Si bien Ashley Tisdale no nombró a ninguna de las involucradas en la pieza que difundió en el medio The Cut, las redes sociales no tardaron en encontrar las imágenes del momento en el que eran cercanas con las demás madres de Hollywood, allá por 2021 y 2022. Con la reciente revelación de las redes, las actrices y cantantes, que suelen tener un bajo perfil en los medios desde que se convirtieron en madres, se vieron reflejadas con la polémica.
Aunque ninguna hizo referencia a las palabras de Ashley, el esposo de Hilary Duff tomó la palabra y le puso los puntos a la actriz de High School Musical. A través de sus historias de Instagram, Matthew Koma parodió la portada de la revista de Tisdale en The Cut, poniendo su cara sobre la de la actriz.
“Lean mi nuevo artículo para The Cut”, escribió picante y etiquetando a la revista. En la imagen, el músico le puso su propia volanta y título, reescribiendo la historia que Tisdale relató en el polémico artículo. “Un grupo de madres lo cuenta todo a través de los ojos de un padre”, decía la letra chica.
El título fue aún más al hueso, describiendo su imagen de la actriz: “Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños”. Hasta el momento, Ashley Tisdale no hizo ninguna declaración al respecto.
Hilary Duff’s husband, Matthew Koma, mocks Ashley Tisdale’s “Breaking Up With My Toxic Mom Group” article for The Cut magazine:— Pop Base (@PopBase) January 7, 2026
“When You’re The Most Self Obsessed Tone Deaf Person On Earth, Other Moms Tend To Shift Focus To Their Actual Toddlers” pic.twitter.com/PQeoCsxbED
