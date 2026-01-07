¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo

Luego de que se filtraran unos audios de Luciano Castro hablando con tonada española a una mujer con intenciones de conquista, la supuesta amante habló con Puro Show sobre sus encuentros en España. La bailarina y actriz Sarah Borrell habría tenido un affaire con Castro en noviembre del año pasado.

"Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de el, le dije 'regresaste'. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más", expresó la joven.

"Yo no estaba interesada en salir con él, me dijo si quería ver su obra y yo quería, pero al final no fui porque no podía. No me dio su Instagram y yo sentía algo raro, era muy directo", detalló.

Sarah se dio cuenta que Luciano era argentino, aunque él intentaba hacerse el español: "No sé por qué no pregunté a mis amigas argentinas".

Él la habría invitado a su casa, pero ella no accedió. También contó que la invitó a fumar marihuana, pero tampoco accedió y lo que sí habría ocurrido fue un beso en la calle. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, concluyó la bailarina, que decidió cortar la conversación ya que el actor seguía insistiendo en volver a encontrarse.