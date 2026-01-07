Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |HABRÍA PACTADO CON DELCY RODRÍGUEZ POR 30 A 50 MILLONES DE BARRILES DE CRUDO

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

El mandatario anunció que “se venderá” en el mercado y usará los fondos “en beneficio del pueblo venezolano y el nuestro”

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Donald Trump

7 de Enero de 2026 | 02:03
Edición impresa

En el corazón del reordenamiento político abierto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los EEUU, el petróleo volvió a quedar en el centro de la escena. En pleno desarrollo de las conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta en ejercicio venezolana, Delcy Rodríguez, el mandatario aseguró anoche que Caracas entregará a Washington entre 30 y 50 millones de barriles del “oro negro” varias veces citado por el republicano en sus discursos de los últimos días.

Trump detalló que ese volumen de petróleo será trasladado a jurisdicción de su país mediante buques de almacenamiento, bajo la coordinación directa del secretario de Energía, Chris Wright, pero adelantó que los ingresos generados quedarán bajo su fiscalización ejecutiva. Según abundó, el objetivo declarado es que ese dinero sea destinado “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos” señaló Trump: “se venderá a precio de mercado y yo, como presidente, supervisaré esos fondos para garantizar que se usen en beneficio del pueblo venezolano y del nuestro”, escribió en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Poco después, precisó que ya dio instrucciones a Wright para que el plan se ejecute de manera inmediata y que el crudo sea enviado directamente a los puertos estadounidenses.

La noticia se complementó con declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que Washington seguirá utilizando el régimen de sanciones vigente -con especial énfasis en el sector petrolero venezolano y en las bandas criminales- como principal herramienta de presión políticas sobre el régimen descabezado.

El objetivo, señaló el funcionario, es influir sobre quienes eventualmente sucedan a Maduro y condicionar el rumbo de la transición.

UNA ARDUA TRANSICIÓN Y LA NEGOCIACIÓN ENTRE DELCY Y DONALD

Horas después del operativo que terminó con la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez fue proclamada presidenta interina de Venezuela, en línea con lo que establece la Constitución de la nación caribeña, por un período de un mes o hasta la convocatoria a elecciones.

Trump, a su vez, anunció que su país asumirá el control del proceso de transición y eligió a Rodríguez como figura central de ese esquema, aunque bajo condiciones explícitas. Tras descartar de manera tajante que María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, ocupara el cargo vacante, le advirtió públicamente a Rodríguez que su destino podría ser “peor” que el de su antecesor si no “hace lo correcto” y alinea a Venezuela con los intereses de Washington.

Trump sostiene que su administración se encargará de “dirigir” la política venezolana y no se privó de decir una y otra vez que debe abrir sus vastas reservas de petróleo a las firmas estadounidenses interesadas.

Desde Caracas, la presidenta interina respondió con un mensaje firme. “Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas” afirmó: “A quienes me amenazan les digo que mi destino no lo decide nadie más que Dios”.

Ayer fue la segunda jornada de Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano. Entre sus primeras medidas, designó al responsable de su equipo económico, un cargo que ya había ocupado antes.

La incertidumbre tuvo impacto en los mercados, y los precios internacionales del crudo retrocedieron. En sintonía con Trump, desde la Casa Blanca fueron claros: “Todas nuestras compañías petroleras están dispuestas a realizar grandes inversiones en Venezuela que permitan reconstruir su infraestructura petrolera, devastada por el régimen ilegítimo de Maduro”.

LEA TAMBIÉN

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Últimas noticias de El Mundo

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

Dudas sobre si el líder republicano tenía un plan para el “día después”

Por qué no representa aún un cambio real la salida de Nicolás Maduro

Trump les agradeció a los medios por no difundir
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Policiales
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Deportes
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
El debut copero será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil
Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla