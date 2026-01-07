Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

En el corazón del reordenamiento político abierto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los EEUU, el petróleo volvió a quedar en el centro de la escena. En pleno desarrollo de las conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta en ejercicio venezolana, Delcy Rodríguez, el mandatario aseguró anoche que Caracas entregará a Washington entre 30 y 50 millones de barriles del “oro negro” varias veces citado por el republicano en sus discursos de los últimos días.

Trump detalló que ese volumen de petróleo será trasladado a jurisdicción de su país mediante buques de almacenamiento, bajo la coordinación directa del secretario de Energía, Chris Wright, pero adelantó que los ingresos generados quedarán bajo su fiscalización ejecutiva. Según abundó, el objetivo declarado es que ese dinero sea destinado “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos” señaló Trump: “se venderá a precio de mercado y yo, como presidente, supervisaré esos fondos para garantizar que se usen en beneficio del pueblo venezolano y del nuestro”, escribió en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Poco después, precisó que ya dio instrucciones a Wright para que el plan se ejecute de manera inmediata y que el crudo sea enviado directamente a los puertos estadounidenses.

La noticia se complementó con declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que Washington seguirá utilizando el régimen de sanciones vigente -con especial énfasis en el sector petrolero venezolano y en las bandas criminales- como principal herramienta de presión políticas sobre el régimen descabezado.

El objetivo, señaló el funcionario, es influir sobre quienes eventualmente sucedan a Maduro y condicionar el rumbo de la transición.

UNA ARDUA TRANSICIÓN Y LA NEGOCIACIÓN ENTRE DELCY Y DONALD

Horas después del operativo que terminó con la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez fue proclamada presidenta interina de Venezuela, en línea con lo que establece la Constitución de la nación caribeña, por un período de un mes o hasta la convocatoria a elecciones.

Trump, a su vez, anunció que su país asumirá el control del proceso de transición y eligió a Rodríguez como figura central de ese esquema, aunque bajo condiciones explícitas. Tras descartar de manera tajante que María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, ocupara el cargo vacante, le advirtió públicamente a Rodríguez que su destino podría ser “peor” que el de su antecesor si no “hace lo correcto” y alinea a Venezuela con los intereses de Washington.

Trump sostiene que su administración se encargará de “dirigir” la política venezolana y no se privó de decir una y otra vez que debe abrir sus vastas reservas de petróleo a las firmas estadounidenses interesadas.

Desde Caracas, la presidenta interina respondió con un mensaje firme. “Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas” afirmó: “A quienes me amenazan les digo que mi destino no lo decide nadie más que Dios”.

Ayer fue la segunda jornada de Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano. Entre sus primeras medidas, designó al responsable de su equipo económico, un cargo que ya había ocupado antes.

La incertidumbre tuvo impacto en los mercados, y los precios internacionales del crudo retrocedieron. En sintonía con Trump, desde la Casa Blanca fueron claros: “Todas nuestras compañías petroleras están dispuestas a realizar grandes inversiones en Venezuela que permitan reconstruir su infraestructura petrolera, devastada por el régimen ilegítimo de Maduro”.