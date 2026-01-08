Cierre mixto en la bolsa de Nueva York

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
La Bolsa de Nueva York cerró mixta ayer, con movimientos divergentes entre sus principales índices tras una jornada de toma de ganancias y ajustes después de recientes marcas históricas.
El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió cerca de un 0,94 %, cerrando en torno a los 48.996 puntos, mientras que el S&P 500 también terminó a la baja, con una caída del 0,34 %. En contraste, el índice tecnológico Nasdaq Composite logró cerrar en positivo, con un modesto avance de alrededor del 0,16 %.
Los analistas señalan que este cierre mixto responde a ajustes de posiciones por parte de los inversores luego de que en las sesiones previas varios índices alcanzaran máximos históricos impulsados por sectores como tecnología y materiales.
La caída en los precios del petróleo también pesó sobre acciones relacionadas con energía e industriales, afectando al Dow y al S&P 500.
Además, factores externos como tensiones geopolíticas, incluidos eventos recientes en Venezuela, añadieron un componente de inquietud en los mercados, llevando a algunos operadores a adoptar una postura más cautelosa.
