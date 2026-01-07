La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
Estados Unidos esbozó un plan de tres etapas para Venezuela que se iniciará con la estabilización del país luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, continuará con una fase de recuperación económica y social, y culminará con una transición política.
Así lo explicó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, tras informar a senadores y legisladores sobre la hoja de ruta definida por la Casa Blanca, luego de algunos días de incertidumbre. No presentó plazos para la implementación del plan.
“No queremos que esto se convierta en un caos”, afirmó Rubio al detallar que la prioridad inmediata de Washington es evitar un colapso institucional y económico en el país tras la operación militar ejecutada el fin de semana. Según el funcionario, la primera fase apunta a asegurar el control de la situación interna y a limitar las fuentes de financiamiento que, a juicio de Estados Unidos, alimentaron la corrupción del régimen chavista.
En ese marco, Rubio defendió la política de presión y aislamiento económico aplicada sobre Venezuela, a la que definió como una “cuarentena” clave para la estabilización.
“Parte de esa estabilización, y la razón por la que creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo ante el Congreso. Como ejemplo concreto, mencionó las nuevas incautaciones marítimas realizadas en las últimas horas.
VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
“Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó Rubio.
Según detalló, Estados Unidos planea hacerse cargo de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, que serían vendidos en el mercado internacional a precios plenos, sin los descuentos que recibía Caracas en los últimos años.
El secretario de Estado subrayó que los fondos obtenidos por esas ventas serán administrados bajo un esquema de control internacional. “Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”, aseguró, al presentar la medida como una herramienta para sostener la gobernabilidad durante la etapa inicial.
En sintonía con ese enfoque, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que la administración Trump —incluidos el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance— “mantiene una estrecha comunicación con las autoridades interinas de Venezuela”.
“Obviamente, tenemos la máxima influencia sobre ellas en este momento y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”, sostuvo.
Leavitt agregó que esas “autoridades interinas acordaron liberar” el petróleo confiscado a favor de Estados Unidos.
La segunda fase del plan, definida como de “recuperación”, estará orientada a la reinserción gradual de Venezuela en el mercado global. Rubio indicó que Washington buscará garantizar que “las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera que sea justa”, con reglas claras y supervisión externa. En paralelo, adelantó que se impulsará un proceso de reconciliación política y social.
“Comenzar a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, enumeró el funcionario, al señalar que este componente será central para estabilizar el escenario interno tras años de confrontación.
La tercera y última etapa será la de transición política. “Y luego, la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará”, aclaró Rubio, al dar a entender que las tres fases no serán compartimentos estancos sino procesos parcialmente simultáneos, bajo monitoreo permanente de Estados Unidos.
La explicación oficial llegó pocos días después de la caída de Maduro. El sábado 3 de enero de madrugada, fuerzas estadounidenses ejecutaron una misión para extraer al líder chavista de Venezuela. Tras la operación, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, asumió la administración interina del gobierno con el aval de Washington, una decisión que generó sorpresa y malestar en sectores de la oposición, en particular entre seguidores de María Corina Machado.
Desde entonces, Estados Unidos reiteró que controlará de manera directa la transición y que trabajará de forma coordinada con Rodríguez para cumplir la agenda fijada y evitar un colapso institucional.
