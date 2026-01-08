Mercosur: Francia limita importaciones agrícolas

Francia decretó ayer la suspensión temporal de las importaciones de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea (UE), principalmente sudamericanos, en respuesta a la ira de su sector agropecuario hacia el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Cuando se aproxima la firma de este tratado, Francia y la UE buscan cómo tranquilizar a sus agricultores y ganaderos, que temen el impacto de la llegada de productos de las potencias agrícolas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Los ministros de Agricultura europeos se reunieron ayer en Bruselas para responder a las “preocupaciones” del mundo agrícola, que mantiene sus protestas en Francia con el bloqueo de autopistas a bordo de tractores.

Para responder a sus inquietudes, Francia anunció el domingo la suspensión de determinados productos agrícolas. La medida, que entrará en vigor hoy jueves por el plazo de un año tras su publicación ayer en el Diario Oficial, debe recibir también el visto bueno de la Comisión Europea.

Paltas, mangos, guayabas, cítricos o incluso papas, entre otros, ya no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa y usados para el tratamiento de frutas, verduras y cereales: mancozeb, tiofanato-metilo, carbendazima, glufosinato y benomilo.

Visto el perfil de los productos, la suspensión afecta sobre todo a Sudamérica.