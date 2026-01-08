“Kukitas, ya no psicopatean a nadie”, disparó Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo que concretó el Banco Central (BCRA) por U$S3.000 millones y arremetió contra el kirchnerismo, al afirmar que “ya no psicopatean a nadie”.

El funcionario defendió el REPO que negoció el BCRA con seis bancos internacionales, y aseguró que esos U$S3.000 millones son “para cancelar U$S4.300 millones” que vencen mañana.

“O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, fue lo que esbozó el ministro en sus redes, y agregó que el kirchnerismo “siempre se dedicó a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”.

En ese sentido, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el REPO que se anunció ayer.

“Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.