El Jefe de Estado recibe a Díaz Ayuso

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei recibirá hoy a las 11 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales a la prensa acreditada.
Se descuenta que la crisis en Venezuela a partir del derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, será parte del temario.
Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos pese a haber elogiado a la dirigente María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas norteamericanas en Venezuela, y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.
En la Casa Rosada consideran que llamar a elecciones en Venezuela “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba Maduro.
Díaz Ayuso también se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo mundial de millones de venezolanos”.
LE PUEDE INTERESAR
“Kukitas, ya no psicopatean a nadie”, disparó Luis Caputo
LE PUEDE INTERESAR
La CGT irá al Senado por la reforma laboral
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí