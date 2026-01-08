El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reavivó las críticas del Gobierno contra los intendentes opositores que, según expuso, aumentan tasas municipales sin justificativo alguno. Lo hizo a través de un mensaje en la red social X en el que reveló la supuesta charla que mantuvo con un empresario pyme quien, según recordó, le aseguró que estuvo a punto de fundirse por aumento impositivo.
“Estuve charlando con un empresario pyme. En 2025 le aumentaron la tasa municipal a tal punto que casi lo funden. Fue a pedir la exención al municipio porque claramente no podía seguir operando con ese nivel de tasa. Le dijeron que le daban la exención a cambio de algo: tenía que firmar una nota explicando que hasta la llegada de este gobierno en Diciembre de 2023 jamás tuvo problemas económicos y que ‘por culpa de Milei’ se está fundiendo”, contó Adorni. Y completó: “Es interesante entender cómo operan algunos intendentes, expoliando a los que intentan cada día salir adelante, invirtiendo, contratando y produciendo”.
En el mismo sentido, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco de la publicación de Adorni. La actual senadora de La Libertad Avanza (LLA) replicó el texto en su cuenta de X, donde reclamó implementar “un ‘Reportá la burocracia’ al estilo del colosal (ministro de Desregulación del Estado) Fede Sturzenegger, pero aplicado a las tasas municipales que se eximen con ‘favores’ o se cobran sin ninguna devolución real de servicios”.
Bullrich remató su idea con un vaticinio con tono de advertencia: “Les aseguro algo: en una hora rompemos récords de denuncias”.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió al mensaje de Adorni con un “son impresentables”, en alusión a los alcaldes opositores que no mencionaron.
En tanto que el economista Sergio Chouza ironizó: “¿Le preguntaste al PyME cómo viene la demanda por sus productos, o sea, si le ingresa alguien por la puerta de su local?”.
