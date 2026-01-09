El gobierno de Trump se atribuye el mérito por las personas liberadas

La Casa Blanca se refirió ayer al anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela y le atribuyó todo el mérito al presidente estadounidense, Donald Trump, al señalar que la medida fue posible gracias a la “máxima presión” ejercida por el republicano tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está usando la máxima presión para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, afirmó la portavoz adjunta, Anna Kelly.

Según la versión oficial de la administración estadounidense, estas acciones forman parte de un compromiso para promover la democracia y los derechos humanos en la región.

En este sentido, la portavoz subrayó que la Casa Blanca mantendrá su enfoque para lograr avances concretos en Venezuela y reiteró que el gobierno estadounidense seguirá aplicando su influencia “para beneficiar a ambos países”.

En la misma línea, legisladores republicanos de Florida reclamaron que no quede “ni un solo” preso político en Venezuela, luego de que el titular de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de personas detenidas por motivos políticos.

Uno de los que se expresó fue el senador Rick Scott, quien reclamó por la liberación de “cada prisionero político”, mencionando casos como los de Henry Alviarez y María Oropeza.

“Trump hizo lo correcto. Puso a Maduro en prisión en Estados Unidos. Hoy los líderes de Venezuela deben liberarla (a Oropeza) de prisión. Ella necesita ser liberada”, pidió Scott en un video.

Por su parte, el representante Mario Díaz-Balart consideró que la reciente liberación de presos políticos “demuestra avances reales” y que “esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump”, mientras advirtió: “La presión debe y va a continuar”.