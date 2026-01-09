Agricultores franceses y otro tractorazo en París

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los agricultores franceses irrumpieron ayer en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de “ilegal”.
El Consejo de la Unión Europea (UE) podría adoptar hoy viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia -que ayer anunció que votará en contra-, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, firmarlo el próximo lunes.
Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.
“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones], porque ya no será viable”, aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.
A llamado de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones fuertes, convoyes de agricultores entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante emblemáticos monumentos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo.
Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional (cámara baja), Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del Parlamento.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street, de nuevo con cierre dispar
LE PUEDE INTERESAR
Los argentinos que esperan una pronta liberación
“No estamos aquí para causar problemas”, dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia. “Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, agregó este productor de remolacha azucarera.
Tanto Braun-Pivet, que fue abucheada por los agricultores, como Larcher empezaron en la tarde a reunirse con representantes de los principales sindicatos agrícolas. Diputados e incluso la ministra de Agricultura, Annie Genevard, también conversaron con los manifestantes.
Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y que se simplifiquen los trámites administrativos. A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí