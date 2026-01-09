Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PROTESTARON CONTRA EL ACUERDO UE - MERCOSUR

Agricultores franceses y otro tractorazo en París

Agricultores franceses y otro tractorazo en París

Tractores estacionados cerca del Arco del Triunfo, en París / AFP

9 de Enero de 2026 | 01:44
Edición impresa

Los agricultores franceses irrumpieron ayer en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de “ilegal”.

El Consejo de la Unión Europea (UE) podría adoptar hoy viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia -que ayer anunció que votará en contra-, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, firmarlo el próximo lunes.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones], porque ya no será viable”, aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

A llamado de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones fuertes, convoyes de agricultores entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante emblemáticos monumentos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo.

Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional (cámara baja), Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del Parlamento.

“No estamos aquí para causar problemas”, dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia. “Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, agregó este productor de remolacha azucarera.

Tanto Braun-Pivet, que fue abucheada por los agricultores, como Larcher empezaron en la tarde a reunirse con representantes de los principales sindicatos agrícolas. Diputados e incluso la ministra de Agricultura, Annie Genevard, también conversaron con los manifestantes.

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y que se simplifiquen los trámites administrativos. A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal.

 

