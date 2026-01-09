Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SALTO HISTÓRICO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL PARA EL ÁREA

“Tiempos peligrosos”: Trump pide subir el gasto militar

El mandatario propuso llevar los fondos destinados a Defensa hasta 1,5 billones de dólares para 2027, una cifra récord, alegando que el mundo está más conflictivo

“Tiempos peligrosos”: Trump pide subir el gasto militar

Trump impulsa un fuerte aumento del presupuesto militar para 2027

9 de Enero de 2026 | 01:49
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso elevar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares en 2027, una cifra sin precedentes que implicaría un salto histórico respecto del presupuesto de defensa actual.

El mandatario justificó la iniciativa al advertir que el mundo atraviesa “tiempos problemáticos y peligrosos”, marcados por conflictos regionales, amenazas transnacionales y una creciente competencia estratégica entre potencias.

El anuncio se produjo pocos días después de que Trump ordenara una operación militar que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses mantienen una presencia reforzada en el mar Caribe, en un contexto de mayor presión sobre gobiernos considerados hostiles por Washington.

UN AUMENTO DRÁSTICO

De concretarse, el plan implicaría un aumento drástico frente al presupuesto militar aprobado para 2026, de 901.000 millones de dólares, y consolidaría una de las políticas más agresivas de expansión del poder militar estadounidense desde la Guerra Fría.

Trump presentó la iniciativa como clave para modernizar las fuerzas armadas y garantizar la supremacía global de Estados Unidos.

LE PUEDE INTERESAR

La abultada fortuna de Maduro, bajo la lupa

LE PUEDE INTERESAR

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército de Ensueño’ que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo”, escribió en su red social Truth Social.

El mandatario también ha reavivado en los últimos días su retórica sobre la necesidad de controlar Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, por razones de seguridad nacional, y dejó entrever que estaría dispuesto a ordenar operaciones militares en Colombia. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una advertencia directa al señalar que Cuba “está en problemas”, alimentando la percepción de un giro más confrontativo de la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental.

Trump sostuvo que se siente cómodo impulsando un mayor gasto militar gracias al aumento de los ingresos del gobierno federal, impulsados principalmente por los aranceles impuestos a aliados y adversarios desde su regreso al poder.

Según el Centro de Política Bipartidista, Estados Unidos recaudó 288.500 millones de dólares en 2025 por aranceles e impuestos especiales, frente a 98.300 millones en 2024. Sin embargo, analistas advierten que ese incremento está lejos de cubrir todas las promesas del presidente, que incluyen reducir la deuda nacional, otorgar dividendos a los contribuyentes y financiar el ambicioso plan de defensa.

RESISTENCIAS POLÍTICAS

La propuesta enfrenta resistencias políticas tanto entre los demócratas, que reclaman mantener la paridad entre el gasto militar y el no militar, como dentro del propio Partido Republicano, donde los llamados “halcones del déficit” se oponen a nuevas expansiones presupuestarias.

En paralelo, Trump lanzó su ataque más directo hasta ahora contra un contratista de defensa, al amenazar con cortar las compras de armamento a Raytheon si la empresa no abandona las recompras de acciones y destina más recursos a expandir su capacidad productiva.

“O Raytheon da un paso adelante e invierte en plantas y equipos, o dejará de hacer negocios con el Departamento de Guerra”, advirtió el presidente, quien también criticó los elevados salarios ejecutivos y los retrasos en la entrega de armamento crítico.

La ofensiva quedó respaldada por un decreto presidencial. Dicho decreto ordena al Pentágono revisar contratos, identificar incumplimientos y prohibir recompras de acciones y dividendos durante períodos de bajo rendimiento, además de desvincular los incentivos ejecutivos de métricas financieras de corto plazo. Raytheon fabrica algunos de los sistemas de armas más utilizados por el ejército estadounidense, incluidos los misiles Tomahawk, Javelin, Stinger y Sidewinder, lo que subraya la magnitud del conflicto entre la Casa Blanca y la industria de defensa en una etapa de fuerte rearme global.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Senado busca frenar el poder del mandatario para efectuar acciones armadas en Venezuela
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Tiene que vender

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

La abultada fortuna de Maduro, bajo la lupa
Últimas noticias de El Mundo

La abultada fortuna de Maduro, bajo la lupa

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros

El gobierno de Trump se atribuye el mérito por las personas liberadas

Borrón y cuenta nueva para la relación con Petro
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Deportes
Tiene que vender
Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla