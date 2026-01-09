“Tiempos peligrosos”: Trump pide subir el gasto militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso elevar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares en 2027, una cifra sin precedentes que implicaría un salto histórico respecto del presupuesto de defensa actual.

El mandatario justificó la iniciativa al advertir que el mundo atraviesa “tiempos problemáticos y peligrosos”, marcados por conflictos regionales, amenazas transnacionales y una creciente competencia estratégica entre potencias.

El anuncio se produjo pocos días después de que Trump ordenara una operación militar que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses mantienen una presencia reforzada en el mar Caribe, en un contexto de mayor presión sobre gobiernos considerados hostiles por Washington.

UN AUMENTO DRÁSTICO

De concretarse, el plan implicaría un aumento drástico frente al presupuesto militar aprobado para 2026, de 901.000 millones de dólares, y consolidaría una de las políticas más agresivas de expansión del poder militar estadounidense desde la Guerra Fría.

Trump presentó la iniciativa como clave para modernizar las fuerzas armadas y garantizar la supremacía global de Estados Unidos.

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército de Ensueño’ que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo”, escribió en su red social Truth Social.

El mandatario también ha reavivado en los últimos días su retórica sobre la necesidad de controlar Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, por razones de seguridad nacional, y dejó entrever que estaría dispuesto a ordenar operaciones militares en Colombia. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una advertencia directa al señalar que Cuba “está en problemas”, alimentando la percepción de un giro más confrontativo de la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental.

Trump sostuvo que se siente cómodo impulsando un mayor gasto militar gracias al aumento de los ingresos del gobierno federal, impulsados principalmente por los aranceles impuestos a aliados y adversarios desde su regreso al poder.

Según el Centro de Política Bipartidista, Estados Unidos recaudó 288.500 millones de dólares en 2025 por aranceles e impuestos especiales, frente a 98.300 millones en 2024. Sin embargo, analistas advierten que ese incremento está lejos de cubrir todas las promesas del presidente, que incluyen reducir la deuda nacional, otorgar dividendos a los contribuyentes y financiar el ambicioso plan de defensa.

RESISTENCIAS POLÍTICAS

La propuesta enfrenta resistencias políticas tanto entre los demócratas, que reclaman mantener la paridad entre el gasto militar y el no militar, como dentro del propio Partido Republicano, donde los llamados “halcones del déficit” se oponen a nuevas expansiones presupuestarias.

En paralelo, Trump lanzó su ataque más directo hasta ahora contra un contratista de defensa, al amenazar con cortar las compras de armamento a Raytheon si la empresa no abandona las recompras de acciones y destina más recursos a expandir su capacidad productiva.

“O Raytheon da un paso adelante e invierte en plantas y equipos, o dejará de hacer negocios con el Departamento de Guerra”, advirtió el presidente, quien también criticó los elevados salarios ejecutivos y los retrasos en la entrega de armamento crítico.

La ofensiva quedó respaldada por un decreto presidencial. Dicho decreto ordena al Pentágono revisar contratos, identificar incumplimientos y prohibir recompras de acciones y dividendos durante períodos de bajo rendimiento, además de desvincular los incentivos ejecutivos de métricas financieras de corto plazo. Raytheon fabrica algunos de los sistemas de armas más utilizados por el ejército estadounidense, incluidos los misiles Tomahawk, Javelin, Stinger y Sidewinder, lo que subraya la magnitud del conflicto entre la Casa Blanca y la industria de defensa en una etapa de fuerte rearme global.