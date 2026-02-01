Un frente muy frío afecta al sureste de EE UU

Una fuerte tormenta de nieve azotaba ayer a estados del sureste de Estados Unidos, en el marco de un frente gélido que ya provocó más de 100 muertes en una región poco habituada a temperaturas extremas. Las nevadas afectaron con mayor intensidad a Carolina del Norte y, en menor medida, a estados vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente costero en rápida intensificación generaría nevadas moderadas a fuertes, vientos intensos y posibles condiciones de ventisca en Carolina del Norte y Carolina del Sur. En ese contexto, se emitieron alertas de tormenta invernal que abarcan a ambos estados y se extienden a partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, además del sur de Virginia.

En Carolina del Sur, se prevé que las temperaturas desciendan hasta los -9°C durante el fin de semana, valores muy por debajo de los registros habituales para enero, que oscilan entre los 2°C y los 15°C.

La ola de aire ártico también tendrá consecuencias más al sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance del frente frío llevará temperaturas bajo cero hasta el sur de Florida durante la mañana de hoy, donde podrían registrarse los valores más bajos desde 1989.

El frío extremo obligó además a la NASA a posponer una prueba clave de abastecimiento de combustible de un cohete ubicado en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral. La nave está destinada a realizar el próximo mes un ensayo fundamental de cara a futuras misiones tripuladas a la Luna.