Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel

Demian Reidel presentó su renuncia al directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra y opera las centrales nucleares del país, en medio de denuncias por presuntos sobreprecios en contrataciones. Su salida fue confirmada tras una asamblea de accionistas en la que se aprobó una renovación casi total de las autoridades.

El físico y economista, asesor del presidente Javier Milei, dejó su cargo este lunes y fue reemplazado por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear. Desde el entorno oficial señalaron que la dimisión se dio en el marco de un proceso de reestructuración interna que coincidió con las investigaciones administrativas abiertas por contrataciones cuestionadas.

La renuncia se produjo luego de una serie de denuncias internas vinculadas a procesos licitatorios y compras directas. Entre los casos señalados figura la preadjudicación de un servicio de limpieza para las centrales de Atucha y Embalse con un presunto sobreprecio cercano al 140% respecto de valores de referencia oficiales. A esto se sumó otra acusación por una contratación tecnológica directa que habría superado en más de diez veces los montos estimados por organismos de control.

En las últimas semanas, dos gerentes clave de la estructura administrativa fueron desplazados y suspendidos de sus funciones, en una señal de crisis interna que debilitó la posición del ahora exdirector.

Tras la asamblea de accionistas, Nucleoeléctrica renovó casi por completo su conducción. Solo se mantuvo en el directorio Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Desde el Gobierno aseguran que el nuevo equipo tendrá como prioridad sostener estándares de seguridad operativa y avanzar en el proceso de apertura de capital privado de la firma.

Juan Martín Campos asumió la presidencia del directorio. Con formación académica en la UBA, cuenta con trayectoria en seguridad nuclear y antecedentes en Dioxitek S.A. y la Autoridad Regulatoria Nuclear. La vicepresidencia quedó en manos del ingeniero químico Martín Porro, actual presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Completan el directorio el ingeniero Diego Garde, especialista del Instituto Balseiro, y Javier Grinspun, representante designado por la CNEA.

CONTROL ESTATAL

Nucleoeléctrica opera como sociedad anónima pero con capital íntegramente estatal: el 79% pertenece al Ministerio de Economía, el 20% a la CNEA y el 1% a Energía Argentina (ENARSA). La reciente reestructuración también responde al traspaso de acciones desde la Secretaría de Energía hacia la Secretaría de Asuntos Nucleares.

A través de redes sociales, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, confirmó las designaciones y agradeció a las autoridades salientes. Señaló que la nueva conducción tendrá como objetivo sostener la operación segura de las centrales, completar proyectos en curso y avanzar en la modernización de la empresa.

Reidel, quien había integrado el Consejo de Asesores presidenciales, podría continuar colaborando con el Ejecutivo en tareas de asesoramiento, según indicaron fuentes oficiales. Su salida del directorio se produjo en un contexto que combina tensiones internas, denuncias administrativas y una reorganización más amplia de la política nuclear del Gobierno.