Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Demian Reidel presentó su renuncia al directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que administra y opera las centrales nucleares del país, en medio de denuncias por presuntos sobreprecios en contrataciones. Su salida fue confirmada tras una asamblea de accionistas en la que se aprobó una renovación casi total de las autoridades.
El físico y economista, asesor del presidente Javier Milei, dejó su cargo este lunes y fue reemplazado por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear. Desde el entorno oficial señalaron que la dimisión se dio en el marco de un proceso de reestructuración interna que coincidió con las investigaciones administrativas abiertas por contrataciones cuestionadas.
La renuncia se produjo luego de una serie de denuncias internas vinculadas a procesos licitatorios y compras directas. Entre los casos señalados figura la preadjudicación de un servicio de limpieza para las centrales de Atucha y Embalse con un presunto sobreprecio cercano al 140% respecto de valores de referencia oficiales. A esto se sumó otra acusación por una contratación tecnológica directa que habría superado en más de diez veces los montos estimados por organismos de control.
En las últimas semanas, dos gerentes clave de la estructura administrativa fueron desplazados y suspendidos de sus funciones, en una señal de crisis interna que debilitó la posición del ahora exdirector.
Tras la asamblea de accionistas, Nucleoeléctrica renovó casi por completo su conducción. Solo se mantuvo en el directorio Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Desde el Gobierno aseguran que el nuevo equipo tendrá como prioridad sostener estándares de seguridad operativa y avanzar en el proceso de apertura de capital privado de la firma.
Juan Martín Campos asumió la presidencia del directorio. Con formación académica en la UBA, cuenta con trayectoria en seguridad nuclear y antecedentes en Dioxitek S.A. y la Autoridad Regulatoria Nuclear. La vicepresidencia quedó en manos del ingeniero químico Martín Porro, actual presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
LE PUEDE INTERESAR
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
Completan el directorio el ingeniero Diego Garde, especialista del Instituto Balseiro, y Javier Grinspun, representante designado por la CNEA.
Nucleoeléctrica opera como sociedad anónima pero con capital íntegramente estatal: el 79% pertenece al Ministerio de Economía, el 20% a la CNEA y el 1% a Energía Argentina (ENARSA). La reciente reestructuración también responde al traspaso de acciones desde la Secretaría de Energía hacia la Secretaría de Asuntos Nucleares.
A través de redes sociales, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, confirmó las designaciones y agradeció a las autoridades salientes. Señaló que la nueva conducción tendrá como objetivo sostener la operación segura de las centrales, completar proyectos en curso y avanzar en la modernización de la empresa.
Reidel, quien había integrado el Consejo de Asesores presidenciales, podría continuar colaborando con el Ejecutivo en tareas de asesoramiento, según indicaron fuentes oficiales. Su salida del directorio se produjo en un contexto que combina tensiones internas, denuncias administrativas y una reorganización más amplia de la política nuclear del Gobierno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí