Jornadas de salud gratuitas en la Región

Desde la Comuna difundieron el cronograma de jornadas sanitarias gratuitas de esta semana. Por caso, hoy, a las 17.30, se realizará un taller para la prevención del suicidio en Villa Montoro, 96 y 118.

Mañana, de 9 a 14, habrá vacunación de calendario y contra el dengue y control de presión arterial en la República de los Niños (Cno. Belgrano y 500).

El jueves, de 9 a 13, habrá una jornada de prevención de dengue y hantavirus en el Parque San Martín (25 y 50); y de 9.30 a 13, una jornada de salud integral en Abasto, 197, 32 y 38.

El viernes, de 8.30 a 12, habrá una charla sobre anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual con colocación de anticonceptivos subdérmicos en el CAPS N° 3 de San Carlos, en 45 y 147; de 9 a 13, se desarrollará el Club de Jugadores en Comodoro Rivadavia de Tolosa, en 115, 522 y 523, destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años; y de 9 a 14, vacunación de calendario y contra el dengue con toma de presión arterial en la “Repu”.