Jornadas de salud gratuitas en la Región

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde la Comuna difundieron el cronograma de jornadas sanitarias gratuitas de esta semana. Por caso, hoy, a las 17.30, se realizará un taller para la prevención del suicidio en Villa Montoro, 96 y 118.
Mañana, de 9 a 14, habrá vacunación de calendario y contra el dengue y control de presión arterial en la República de los Niños (Cno. Belgrano y 500).
El jueves, de 9 a 13, habrá una jornada de prevención de dengue y hantavirus en el Parque San Martín (25 y 50); y de 9.30 a 13, una jornada de salud integral en Abasto, 197, 32 y 38.
El viernes, de 8.30 a 12, habrá una charla sobre anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual con colocación de anticonceptivos subdérmicos en el CAPS N° 3 de San Carlos, en 45 y 147; de 9 a 13, se desarrollará el Club de Jugadores en Comodoro Rivadavia de Tolosa, en 115, 522 y 523, destinada a chicos y chicas de 6 a 18 años; y de 9 a 14, vacunación de calendario y contra el dengue con toma de presión arterial en la “Repu”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí