Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

Dos asociaciones que representan a propietarios de taxis platenses presentaron una nota formal ante el presidente del Concejo Deliberante para solicitar una actualización del cuadro tarifario del servicio.

El pedido incluye un aumento en la bajada de bandera y en el valor de la ficha tanto en horario diurno como nocturno, además de la aplicación de la tarifa nocturna los domingos y feriados.

En el escrito, la Unión de Propietarios de Autos Taxis y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines detallaron que la solicitud surge de una “evaluación técnico-financiera del servicio” y responde al fuerte incremento de los costos operativos.

Entre los factores mencionados figuran las subas en combustibles, repuestos, mantenimiento de las unidades, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros y patentes, a lo que se suma el impacto de la inflación.

Las entidades señalaron que la inflación estimada para este año supera el 30 por ciento y recordaron que durante 2025 no se aplicaron los aumentos previstos para abril y septiembre en la ordenanza que regula el sistema tarifario. En ese marco, consideraron el reclamo como “un justo pedido en defensa de nuestros asociados”.

La nota también remarca que la tarifa del servicio debe definirse con criterios técnicos y no políticos. Según sostienen, al tratarse de un servicio público esencial, el Estado tiene la responsabilidad de fijar una tarifa que contemple la estructura de costos de cada unidad, sus ingresos y una rentabilidad prudente, garantizando al mismo tiempo un control eficaz del sistema.

Por último, los taxistas advirtieron que muchos de los insumos del sector están dolarizados, mientras que el pedido de aumento se formula en pesos.

En ese sentido, señalaron que la actualización tarifaria cumple una función similar a una paritaria y resulta clave para poder mantener las unidades en funcionamiento.