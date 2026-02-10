Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |QUIEREN AJUSTAR LA BAJADA DE BANDERA Y LA FICHA

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

Dueños de autos de transporte particular solicitan ajustes / D. Alday

10 de Febrero de 2026 | 04:02
Edición impresa

Dos asociaciones que representan a propietarios de taxis platenses presentaron una nota formal ante el presidente del Concejo Deliberante para solicitar una actualización del cuadro tarifario del servicio.

El pedido incluye un aumento en la bajada de bandera y en el valor de la ficha tanto en horario diurno como nocturno, además de la aplicación de la tarifa nocturna los domingos y feriados.

En el escrito, la Unión de Propietarios de Autos Taxis y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines detallaron que la solicitud surge de una “evaluación técnico-financiera del servicio” y responde al fuerte incremento de los costos operativos.

Entre los factores mencionados figuran las subas en combustibles, repuestos, mantenimiento de las unidades, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros y patentes, a lo que se suma el impacto de la inflación.

Las entidades señalaron que la inflación estimada para este año supera el 30 por ciento y recordaron que durante 2025 no se aplicaron los aumentos previstos para abril y septiembre en la ordenanza que regula el sistema tarifario. En ese marco, consideraron el reclamo como “un justo pedido en defensa de nuestros asociados”.

La nota también remarca que la tarifa del servicio debe definirse con criterios técnicos y no políticos. Según sostienen, al tratarse de un servicio público esencial, el Estado tiene la responsabilidad de fijar una tarifa que contemple la estructura de costos de cada unidad, sus ingresos y una rentabilidad prudente, garantizando al mismo tiempo un control eficaz del sistema.

LE PUEDE INTERESAR

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

LE PUEDE INTERESAR

Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba

Por último, los taxistas advirtieron que muchos de los insumos del sector están dolarizados, mientras que el pedido de aumento se formula en pesos.

En ese sentido, señalaron que la actualización tarifaria cumple una función similar a una paritaria y resulta clave para poder mantener las unidades en funcionamiento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

“Es un grupo que trabaja con una idea clara”
Últimas noticias de La Ciudad

A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata

El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Policiales
“Sextorsión mortal”: cuando el delito no se apaga tras las rejas
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia al vacío
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Ataque a piedrazos en 25 y 75
Deportes
Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
“Es un grupo que trabaja con una idea clara”
José Sosa, titular, capitán y distinción
Sabella tendrá su merecida estatua
Información General
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Espectáculos
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
“El tango local abraza a la Patagonia”: Milonga solidaria por los incendios
Las actrices de “Patito Feo” se juntan para una gira mundial
Juariu no dio marcha atrás y apuntó contra La China

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla