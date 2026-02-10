Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Luego del receso estival, ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense se preparan para sesionar la última semana de febrero, días previos a la Asamblea Legislativa que los primeros días de marzo presidirá el gobernador, Axel Kicillof.
Según trascendió, la primera sesión de la Cámara de Diputados fue convocada para el martes 24, con un temario que aún está por definirse.
La última sesión de la Cámara baja había sido el 16 de diciembre, cuando se debatió la ley Financiamiento provincial que habilita al Poder Ejecutivo a tomar deuda por 3.034 millones de dólares, afectándose una parte al fondo de fortalecimiento de los municipios.
Además, se sancionó una reforma de la ley de Adopción, que reduce a la mitad el tiempo que tienen los jueces para disponer la situación de un menor en estado de vulnerabilidad y decretar su estado de “adoptabilidad”, una iniciativa presentada por el autor de la ley de Adopción vigente, el bahiense Marcelo Feliú.
Otros proyectos que aprobó esa Cámara fueron el que crea la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia, además de la iniciativa que regula el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.
En tanto, en el Senado se espera que la próxima sesión se lleve a cabo dos días después: el jueves 26 de febrero. El año pasado la Cámara alta cerró el período legislativo sin que el bloque del peronismo haya resuelto quién será su presidente, mientras suenan los nombres de Sergio Berni y de Germán Lago. Tampoco están confirmadas las vicepresidencias del cuerpo.
La secretaría Legislativa del cuerpo, ocupada por Roberto Feletti, un dirigente cercano a la vicegobernadora, Verónica Magario, también se encuentra en disputa, en el marco de las tensiones internas existentes entre el camporismo y el kicillofismo.
También se encuentran pendientes la Vicepresidencia de la Cámara alta, hasta ahora a cargo de Luis Vivona. Entre los candidatos a sucederlo se encuentran la kicillofista Ayelén Durán, cercana a los ministros Andrés Larroque y Carlos Bianco. Otra figura que se presenta como posible candidato a ocupar ese rol es el del exintendente de José C. Paz Mario Ishii, impulsado por La Cámpora y el Frente Renovador.
