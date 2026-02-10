Subsidio para la mejora de caminos rurales platenses

El gobierno de la Provincia oficializó ayer, a través de su publicación en el Boletín Oficial, un subsidio de 52 millones de pesos para la Municipalidad de La Plata, en forma de un fondo afectado al mantenimiento de caminos rurales del Cordón Frutiflorihortícola.

Así consta en una resolución publicada ayer por el ministerio de Desarrollo Agrario, que establece el aporte, en calidad de subsidio, para financiar el proyecto propuesto por la Comuna para la adquisición de materiales destinados al mejoramiento de las arterias de la zona productiva del partido.

El convenio contempla la afectación de ese fondo, por lo que sólo puede ser empleado para ese fin.