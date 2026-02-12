El ganador del Super Bowl es Bad Bunny

Bad Bunny cobró nada, o muy poco, por actuar en el Super Bowl: las versiones oscilan entre cero dólares y mil, un monto que sería el mínimo que se permite para shows rentados. Pero sabía lo que hacía: la apuesta del conejo y de Apple, la empresa detrás de todo el asunto, era multiplicar las escuchas del portorriqueño en EE UU. Y lo consiguieron: las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron un 175% en Estados Unidos, un día después del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior.

Eso, de acuerdo con Luminate, una empresa de datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios de comportamiento en la audiencia musical.

Bad Bunny registró casi 100 millones de reproducciones en streaming el lunes en Estados Unidos —99,6 millones en un solo día—, frente a 36,2 millones de reproducciones el lunes anterior.

Eso también es destacable porque el lunes 2 de febrero fue el día después de los Grammy de 2026, cuando el artista, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó el premio al álbum del año. ese 2 de febrero, sus reproducciones se dispararon un 117% respecto al lunes anterior.

Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, determinó que la lista de reproducción de la presentación de Bad Bunny se convirtió en el repertorio más reproducido en la plataforma de streaming musical poco después de la actuación.

Y hay más: Spotify constató que las reproducciones en Estados Unidos de la música del artista aumentaron un 470% en la plataforma respecto al domingo anterior.

Y Amazon Music informó que las reproducciones en Estados Unidos de la música de Bad Bunny aumentaron un 480% tras su actuación.