Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |EXPLOSIÓN DE REPRODUCCIONES

El ganador del Super Bowl es Bad Bunny

Benito cobró poco o nada por actuar allí, pero sus escuchas por streaming se multiplicaron de manera exponencial el día después

El ganador del Super Bowl es Bad Bunny

Baila Bad Bunny: es el artista más grande del mundo

12 de Febrero de 2026 | 06:17
Edición impresa

Bad Bunny cobró nada, o muy poco, por actuar en el Super Bowl: las versiones oscilan entre cero dólares y mil, un monto que sería el mínimo que se permite para shows rentados. Pero sabía lo que hacía: la apuesta del conejo y de Apple, la empresa detrás de todo el asunto, era multiplicar las escuchas del portorriqueño en EE UU. Y lo consiguieron: las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron un 175% en Estados Unidos, un día después del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior.

Eso, de acuerdo con Luminate, una empresa de datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios de comportamiento en la audiencia musical.

Bad Bunny registró casi 100 millones de reproducciones en streaming el lunes en Estados Unidos —99,6 millones en un solo día—, frente a 36,2 millones de reproducciones el lunes anterior.

Eso también es destacable porque el lunes 2 de febrero fue el día después de los Grammy de 2026, cuando el artista, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó el premio al álbum del año. ese 2 de febrero, sus reproducciones se dispararon un 117% respecto al lunes anterior.

Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, determinó que la lista de reproducción de la presentación de Bad Bunny se convirtió en el repertorio más reproducido en la plataforma de streaming musical poco después de la actuación.

Y hay más: Spotify constató que las reproducciones en Estados Unidos de la música del artista aumentaron un 470% en la plataforma respecto al domingo anterior.

LE PUEDE INTERESAR

Shakira, como Madonna y Gaga: dará un show gratuito en Copacabana

LE PUEDE INTERESAR

Britney vende todo: adiós a su catálogo

Y Amazon Music informó que las reproducciones en Estados Unidos de la música de Bad Bunny aumentaron un 480% tras su actuación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Otras tres películas renuevan la cartelera local

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados

Panaro quedará a disposición del técnico

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri
Últimas noticias de Espectáculos

“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica

Conmoción por la muerte de James Van Der Beek

“Fue un homicidio”: a Kurt Cobain, ¿lo mataron?

Shakira, como Madonna y Gaga: dará un show gratuito en Copacabana
La Ciudad
Jueves agradable y nublado casi todo el día en La Plata: cómo sigue el tiempo 
Pozo de $5.000.000 en el Cartonazo: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Los alimentos importados que ganan lugar en las góndolas de los hipermercados de La Plata
Las importaciones y la caída de la producción industrial
El boleto mínimo costará 824 pesos desde marzo
Deportes
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Policiales
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla