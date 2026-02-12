El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
La reforma que no rompe la caja: cómo la CGT negoció su supervivencia
Tras los disturbios generados en las afueras del Congreso, el propio presidente, Javier Milei, utilizó su cuenta en la red social X para dejar un mensaje fiel a su estilo.
“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes, ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA”, escribió, en alusión al lema trumpista Make America Great Again, adaptado a la Argentina.
También Patricia Bullrich, actual senadora nacional y exministra de Seguridad, utilizó la misma vía para advertir que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”, y remató: “La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió un lacónico: “Izquierda cavernícola. Fin”.
En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, quien opinó: “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes”, y agregó que con la reforma laboral libertaria “esto es lo que se termina: el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”.
