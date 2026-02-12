$270 millones: el costo de los destrozos para la capital

Los destrozos durante la marcha contra la reforma laboral, que incluyeron tachos incendiados y roturas de veredas, le costaron a la ciudad de Buenos Aires unos 270 millones de pesos, de acuerdo al cálculo realizado por el gobierno porteño.

Según se detalló, las tareas de reparación y reposición incluyen la remoción de 140 contenedores de basura en 60 cuadras cercanas al Congreso y la puesta en marcha de un operativo de limpieza especial tras la protesta.

Además, se detectaron baldosas rotas y actos de vandalismo en calles y veredas del área, lo que exigirá cubrir grafitis y demarcar cruces peatonales.

La Plaza de los Congresos también sufrió daños en su césped y mobiliario urbano, con 500 metros cuadrados de pasto, plantas y cestos de basura afectados. Tras la marcha -se informó oficialmente- se desplegaron 120 barrenderos, 7 hidrolavadoras, 7 camiones recolectores, 15 supervisores y 8 brigadas de acción inmediata.