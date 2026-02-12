Se levantó la protesta de policías en Santa Fe

La ciudad de Rosario vivió jornadas cargadas de tensión e incertidumbre a raíz de la protesta policial que se extendió durante las últimas horas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y que mantuvo en vilo al gobierno provincial, a la fuerza y a buena parte de la sociedad santafesina. El conflicto, que combinó reclamos salariales, denuncias por condiciones laborales y pedidos vinculados a la salud mental del personal, finalmente se desactivó ayer por la tarde tras los anuncios realizados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El reclamo había comenzado con concentraciones de efectivos y familiares, donde exigían mejoras en los sueldos y cambios en el esquema laboral. Con el correr del día, la protesta fue creciendo y sumando episodios de fuerte tensión, entre ellos momentos de empujones y agresiones cuando el jefe de la Policía provincial intentó dialogar con los manifestantes. A su vez, el gobierno dispuso sanciones y pases a disponibilidad que luego fueron revisados, mientras la presión en las calles se mantenía.

El malestar tenía como trasfondo salarios que rondaban entre los 960 mil y poco más de un millón de pesos, cifras que, según los efectivos, no alcanzaban para cubrir el costo de vida. A eso se sumaban reclamos por jornadas extensas, falta de descanso, necesidad de realizar adicionales para completar ingresos y la preocupación por la salud mental dentro de la fuerza, un tema que cobró mayor visibilidad tras episodios recientes que impactaron profundamente en el ánimo del personal.

En ese escenario, Pullaro encabezó una conferencia de prensa en Rosario donde anunció una recomposición salarial que terminó por descomprimir el conflicto. El gobernador aseguró que ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario provincial percibirá menos de 1.350.000 pesos mensuales a partir de febrero, y explicó que, con la incorporación de adicionales y garantías vinculadas a la canasta básica y a la tarjeta alimentaria policial, los efectivos pasarán a cobrar como mínimo 1.438.835 pesos.

El gobierno provincial anunció que los policías que realicen tareas operativas en ciudades complejas como Rosario y Santa Fe recibirán adicionales que elevarán sus salarios hasta $1.938.835, pudiendo superar los $2,1 millones para choferes de patrulleros y los $2,3 millones en cuerpos especiales. También se confirmaron mejoras en la tarjeta alimentaria, alojamiento para personal trasladado y refuerzos en asistencia psicológica. Tras los anuncios levantaron la protesta y retomaron sus funciones.