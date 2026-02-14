Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Rugby

Los Tilos se va de gira rumbo a Europa

Los Tilos se va de gira rumbo a Europa
14 de Febrero de 2026 | 03:24
Edición impresa

Esta tarde desde barrio Obrero partirá una nutrida delegación de jugadores, entrenadores y staff del plantel superior de Los Tilos (e integrantes de Menores de 19) para realizar una exigente gira de más de 15 días por España y Portugal. Serán 161 personas que se embarcarán en una gira que tendrá partidos amistosos y una concentración de cinco días en un centro de alto rendimiento en Lisboa. Allí el primer equipo jugará un amisroso contra Belenenses, el campeón Ibérico. La gira tocará Madrid, Sevilla y Lisboa, como las principales ciudades.

Se juega el Seis Naciones

En tanto hoy se disputará la segunda fecha del tradicional torneo europeo Seis Naciones con el duelo en Cardiff entre Escocia e Inglaterra, desde las 13:40 (hora argentina). Los ingleses son uno de los canditatos. Antes, a las 11:10, Irlanda recibirá a Italia, que dio la sorpresa la semana pasada al superar a los cardos. Mañana se completará la jornada con el partido entre el alicaído Gales y Francia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia

Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

EE UU envía otro portaaviones a Medio Oriente y se encienden alarmas en plena tensión con Irán

Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería

Cambio de guardia en la EEI Allá van los nuevos astronautas...
Últimas noticias de Deportes

El clásico según dos históricos

Entre Max y Miramón se define el volante central

Medina jugará el clásico y luego decidirá su futuro

Serna evitó la polémica y habló del manejo de Boca
Espectáculos
“No daba más”: Luciano Castro, en sus horas más oscuras
¿Pegó el portazo?: la verdad sobre el regreso de Susana a la televisión
Se complicó el divorcio de Wanda Nara e Icardi: “Hay un desequilibrio”
“Eterna sufrida”: un reconocido chef le dio con todo a Eugenia Tobal
Ardieron las redes con comentarios homófobos en el programa de Casella
Policiales
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Una madre en alerta tras el ofrecimiento a su nena
Una automovilista fue emboscada por falsos repartidores armados
Periodistas deportivos investigados por “lavado de activos”
La Ciudad
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Los Hornos de festejo con misa y cena comunitaria
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
El satélite con marca platense, listo para salir
Murió el destacado geólogo Luis Spalletti
Política y Economía
Inflación de enero: fuertes diferencias en provincias
El dólar rebotó, pero cerró la semana en baja
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
Kicillof reglamentó el funcionamiento del RIGI bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla