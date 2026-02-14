Los Tilos se va de gira rumbo a Europa

Esta tarde desde barrio Obrero partirá una nutrida delegación de jugadores, entrenadores y staff del plantel superior de Los Tilos (e integrantes de Menores de 19) para realizar una exigente gira de más de 15 días por España y Portugal. Serán 161 personas que se embarcarán en una gira que tendrá partidos amistosos y una concentración de cinco días en un centro de alto rendimiento en Lisboa. Allí el primer equipo jugará un amisroso contra Belenenses, el campeón Ibérico. La gira tocará Madrid, Sevilla y Lisboa, como las principales ciudades.

Se juega el Seis Naciones

En tanto hoy se disputará la segunda fecha del tradicional torneo europeo Seis Naciones con el duelo en Cardiff entre Escocia e Inglaterra, desde las 13:40 (hora argentina). Los ingleses son uno de los canditatos. Antes, a las 11:10, Irlanda recibirá a Italia, que dio la sorpresa la semana pasada al superar a los cardos. Mañana se completará la jornada con el partido entre el alicaído Gales y Francia.