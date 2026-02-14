Un San Carlos renovado hace su estreno en Berisso

Arturo Seguí en vilo: el incendio ya arrasó con 7 hectáreas, rozó viviendas y temen por refugios de animales
Con la incorporación de dos experimentados como Rodrigo Salinas y Franco Mussis, enfrenta desde las 17 a Liniers
Llegó el momento esperado para los hinchas de Villa San Carlos. Pero fundamentalmente para los jugadores y cuerpo técnico.
Después de una larga pretemporada, con varios amistosos de por medio, el Celeste comienza a transitar por el largo camino de la B Metropolitana, cuando esta tarde a partir de las 17, y el arbitraje de Jonathan Barrios, reciba en el Genacio Sálice a Liniers, en el partido que marcará el debut en la tercera categoría del fútbol argentino.
San Carlos fue uno de los equipos que se movió intensamente en este mercado de pases, a tal punto que para encarar la actual temporada logró acordar la llegada del delantero histórico Rodrigo Salinas (regresa al club que lo vio nacer después de 17 años) y del volante (ex Gimnasia) Franco Mussis, dos jugadores de experiencia, que le pueden aportar muchas cosas al equipo. También estará en el plantel otro jugador con varios años de trayectoria en el ascenso, como Ezequiel Melillo, que inicia de esta forma su cuarto ciclo en la institución.
La movida Celeste a la hora de reforzar el plantel no se termina ahí, pues también sumó a sus filas al delantero Kevin Pavia, que pasó por Arsenal, pero que su última club fue Real Pilar.
Además, al lateral derecho Santino Fabi, que llega con el pase en su poder después de quedar libre de Estudiantes.
Y si de laterales se trata, Sebastián Flores es otro de los jugadores que llegaron este año para incorporarse al Celeste.
El defensor, que juega por la banda izquierda y firmó por una temporada, llega a préstamo proveniente de Racing.
San Carlos también acordó el regreso del delantero Zago Zegarra, que proviene de Dock Sud. El ex Gimnasia tendrá su segunda etapa en el club de Berisso.
Y además, apostó por el pibe Simón Cañete, que durante el 2025 tuvo una destacada actuación en Estrella de Berisso.
Con relación a las bajas, las más significativas fueron la de los delanteros EmanuelZagert y MatíasSamaniego, como así también la del volante JuanIgnacioSilva y la del defensor NicolásBenavídez.
Con relación a la probable formación de San Carlos, la misma no fue confirmada por el entrenador Pablo Miranda. Como ya es su costumbre, siempre la da a conocer minutos antes del inicio de cada partido. Pero es probable que se incluya desde el comienzo por Salinas y Melillo. Hay que ver si decide por Franco Mussis o no.
