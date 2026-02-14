El Rojo venció a Lanús y se mantiene invicto

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente le ganó anoche por 2-0 a Lanús por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, en un partido que le fue favorable durante los noventa minutos.

El Granate, por su parte, con la mente puesta en la Recopa Sudamericana ante Flamengo, fue superado con firmeza por el Rojo que, tras un primer tiempo carente de gol, rompió el cero con un gran disparo dedel uruguayo Matías Abaldo a principios del complemento.

Instantes después, Gabriel Ávalos aumentó el marcador con un cabezazo.

Además, Independiente se quedó con diez jugadores en los últimos minutos por una tarjeta roja directa a Luciano Cabral, tras una fuerte plancha en la tibia de Dylan Aquino y después de la decisión del VAR. Además, en el minuto 54, Matías Abaldo convertía el tercero, pero la jugada quedó anulada por posición adelantada.

De esta manera, el conjunto de Avellaneda se ubica segundo en la zona A con 9 puntos, mientras que el Granate cayó al quinto puesto.