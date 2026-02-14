El Rojo venció a Lanús y se mantiene invicto

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
VIDEO.- El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente le ganó anoche por 2-0 a Lanús por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, en un partido que le fue favorable durante los noventa minutos.
El Granate, por su parte, con la mente puesta en la Recopa Sudamericana ante Flamengo, fue superado con firmeza por el Rojo que, tras un primer tiempo carente de gol, rompió el cero con un gran disparo dedel uruguayo Matías Abaldo a principios del complemento.
Instantes después, Gabriel Ávalos aumentó el marcador con un cabezazo.
Además, Independiente se quedó con diez jugadores en los últimos minutos por una tarjeta roja directa a Luciano Cabral, tras una fuerte plancha en la tibia de Dylan Aquino y después de la decisión del VAR. Además, en el minuto 54, Matías Abaldo convertía el tercero, pero la jugada quedó anulada por posición adelantada.
De esta manera, el conjunto de Avellaneda se ubica segundo en la zona A con 9 puntos, mientras que el Granate cayó al quinto puesto.
LE PUEDE INTERESAR
Vélez salvó la ropa con el gol de un ex Pincha
LE PUEDE INTERESAR
Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí