Deportes |Ligamentos cruzados

Se confirmó la grave lesión de Juan Portillo

14 de Febrero de 2026 | 03:33

portillo con grave lesión

14 de Febrero de 2026 | 03:33
Edición impresa

La derrota ante Argentinos Juniors no fue lo peor que le pasó al equipo de Gallardo en La Paternal. En las últimas horas se confirmó la gravedad de la lesión de Juan Portillo, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho y la distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por lo que estará inactivo alrededor de ocho meses.

El polifuncional había ingresado en lugar del lesionado Aníbal Moreno y apenas un par de minutos después de pisar el campo de juego buscó trabar una pelota y sufrió un entorsis grave en la rodilla derecha que obligó su salida en camilla entre lágrimas. Así, River -que ya había realizado todas las variantes permitidas reglamentariamente- terminó con un hombre menos para los minutos finales y con todas las alarmas ante una posible lesión ligamentaria que -lamentablemente- se confirmó en la jornada de ayer.

“Me rompí todo” fueron las palabras del futbolista de 25 años apenas salió de la cancha. Los gestos de dolor de Portillo obligaron al rápido accionar del cuerpo médico que supo inmediatamente que se trataba de una lesión grave. El jugador abandonó el estadio Diego Armando Maradona con una férula para inmovilizar la rodilla esguinzada.

Portillo, que venía de sumar sus primeros minutos oficiales en el año, era considerado por el cuerpo técnico como una pieza de recambio tanto en el sector defensivo como en el centro del campo. El entrenador, Gallardo, había apelado a sus cualidades para revertir un marcador adverso y refrescar el equipo, aunque en el semestre no jugó demasiado: acumula 1202 minutos en 18 partidos oficiales disputados.

La confirmación a traves del diagnóstico por imágenes terminó por asegurar los peores augurios de la noche en La Paternal. Ante la gravedad de la lesión, a River se le habilita un cupo extra para incorporar en este mercado de pases, por lo que Marcelo Gallardo -conjuntamente con la dirigencia millonaria- definirá qué hacer frente a esa posibilidad.

 

