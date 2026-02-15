Dolor en el espectáculo: murió Cacho Cristofani, histórico productor y empresario teatral

El mundo del espectáculo argentino despide con profundo pesar al productor, empresario teatral y manager Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani, una figura emblemática que durante más de seis décadas sostuvo una labor ininterrumpida al frente de producciones teatrales y musicales.

Según se pudo constatar, Cristofani fue el impulsor incansable de proyectos populares, acompañó la trayectoria profesional de cientos de actores y actrices, dejando una huella imborrable en la escena nacional.

Nacido el 3 de febrero de 1936, Cristofani desarrolló una extensa carrera que trascendió las fronteras argentinas, llevando sus producciones a países limítrofes y consolidando su nombre como sinónimo de teatro comercial y de revista.

A lo largo de los años trabajó junto a grandes figuras como Niní Marshall, Nélida Lobato, Susana Brunetti, Alfredo Barbieri, Roberto Goyeneche, Mariano Mores, Horacio Guarany, Gila, Pedro Quartucci, Juan Verdaguer, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Osvaldo Pacheco, Gogó Andreu, Moria Casán, Adolfo Stray y Don Pelele, entre muchos otros.

Como productor orientó su trabajo hacia propuestas populares, pensadas para convocar a públicos amplios y diversos. En su haber figuran espectáculos teatrales, musicales, circenses, de café concert y de revista. Entre los títulos más recordados se encuentran Doña Flor y sus dos maridos, Strass, Érase otra vez Nélida Lobato, Con Stray, Moria, Gogó y Tristán… La Campana hace tan tan, El show de los bolsillos rotos, Volvió la revista, Tabaco y ron, ¿Es virgen mi marido?, Transfrappé, delivery de risas, Las estrellas del Astros, Dos de oro, Al fin Suller, Mi amante vecina, Revivamos el concert, La bella y la bestia (enamorados), Sor-prendida, La ventanita y El musiquero loco, entre muchas otras producciones.

En su rol de empresario teatral fue propietario de salas como el Teatro Concert, consolidando su compromiso con la producción y difusión de espectáculos concebidos para acercar el teatro a todo tipo de público.

Con su partida, el ambiente artístico pierde a uno de sus grandes impulsores, un hombre que dedicó su vida a sostener el brillo de los escenarios y a acompañar a generaciones de artistas. Sus colegas, familiares y amistades lo despiden con afecto y gratitud, reconociendo el legado invaluable que deja en la cultura popular argentina.