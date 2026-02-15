Dolor en el espectáculo: murió Cacho Cristofani, histórico productor y empresario teatral

El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
Cómo sigue el joven baleado en Ensenada y cuál es la principal hipótesis del ataque
Tren Roca a La Plata: el servicio continuará suspendido durante el feriado
Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así sigue el cronograma de festejos
“Se fue un nene”: dramático relato de la familia del joven que perdió la vida en Ruta 2
VIDEO. “Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
"Pedía comida y veía películas": Quique Felman relató cómo era su celda en Miami
En su debut en el Turismo Carretera, el platense Nicolás Moscardini se quedó con la victoria
Brutal riña a machetazos terminó con tres heridos en Ensenada
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Paro de llover, salió el Sol y no habría más lluvia este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Infancias en riesgo: consumo alarmante de bebidas energizantes en niños y adolescentes
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Un patrullero quedó encajado en medio de las intensas lluvias en La Plata
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
La Plata espera el Clásico platense: recomendaciones de seguridad para Gimnasia–Estudiantes ante el alerta por lluvias
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
La agenda deportiva del domingo trae una lluvia de eventos: partidos, horarios y TV
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mundo del espectáculo argentino despide con profundo pesar al productor, empresario teatral y manager Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani, una figura emblemática que durante más de seis décadas sostuvo una labor ininterrumpida al frente de producciones teatrales y musicales.
Según se pudo constatar, Cristofani fue el impulsor incansable de proyectos populares, acompañó la trayectoria profesional de cientos de actores y actrices, dejando una huella imborrable en la escena nacional.
Nacido el 3 de febrero de 1936, Cristofani desarrolló una extensa carrera que trascendió las fronteras argentinas, llevando sus producciones a países limítrofes y consolidando su nombre como sinónimo de teatro comercial y de revista.
A lo largo de los años trabajó junto a grandes figuras como Niní Marshall, Nélida Lobato, Susana Brunetti, Alfredo Barbieri, Roberto Goyeneche, Mariano Mores, Horacio Guarany, Gila, Pedro Quartucci, Juan Verdaguer, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Osvaldo Pacheco, Gogó Andreu, Moria Casán, Adolfo Stray y Don Pelele, entre muchos otros.
Como productor orientó su trabajo hacia propuestas populares, pensadas para convocar a públicos amplios y diversos. En su haber figuran espectáculos teatrales, musicales, circenses, de café concert y de revista. Entre los títulos más recordados se encuentran Doña Flor y sus dos maridos, Strass, Érase otra vez Nélida Lobato, Con Stray, Moria, Gogó y Tristán… La Campana hace tan tan, El show de los bolsillos rotos, Volvió la revista, Tabaco y ron, ¿Es virgen mi marido?, Transfrappé, delivery de risas, Las estrellas del Astros, Dos de oro, Al fin Suller, Mi amante vecina, Revivamos el concert, La bella y la bestia (enamorados), Sor-prendida, La ventanita y El musiquero loco, entre muchas otras producciones.
En su rol de empresario teatral fue propietario de salas como el Teatro Concert, consolidando su compromiso con la producción y difusión de espectáculos concebidos para acercar el teatro a todo tipo de público.
LE PUEDE INTERESAR
Boy Olmi y Carola Reyna reviven su historia de amor en San Valentín
Con su partida, el ambiente artístico pierde a uno de sus grandes impulsores, un hombre que dedicó su vida a sostener el brillo de los escenarios y a acompañar a generaciones de artistas. Sus colegas, familiares y amistades lo despiden con afecto y gratitud, reconociendo el legado invaluable que deja en la cultura popular argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí