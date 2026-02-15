De noche, ir a Buenos Aires a La Plata o volver en colectivo es un dolor de cabeza y, desde marzo, será más caro

El clásico fue 0 a 0: buscaron ganar, pero los dos tuvieron claro que el empate no les hacía daño
Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia del malestar cotidiano. Esta vez, el foco estuvo puesto en el servicio de micros que une La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, una conexión vital para miles de trabajadores que todos los días viajan desde la capital bonaerense hacia Capital Federal y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En las últimas horas, usuarios platenses de Twitter multiplicaron las quejas contra las líneas 129 de Misión Buenos Aires y 195 de Metropol, esta última conocida durante años como Costera Metropolitana.
El reclamo se encendió a partir del testimonio de una usuaria platense que relató la odisea que vivió al intentar regresar a su casa. “Soy de La Plata y trabajo en Capital, escribí esto ayer y hoy tuve que volver en Uber con tres extraños porque el Costera por autopista decidió dejar de pasar a las nueve de la noche”, escribió. El mensaje se viralizó rápidamente y sumó decenas de respuestas de otros pasajeros que aseguran atravesar situaciones similares casi a diario.
La franja horaria nocturna aparece como uno de los puntos más críticos. Según los testimonios, después de las 21 el servicio se vuelve irregular o directamente inexistente en algunas paradas clave, lo que obliga a quienes salen de trabajar más tarde a improvisar alternativas. Compartir un auto por aplicación, pagar tarifas más elevadas o esperar durante largos minutos -a veces más de una hora- se convirtió en parte de la rutina.
Otra usuaria advirtió que la única parada que “a veces funciona” después de las 21 es la de Retiro y recomendó evitar Constitución porque sería la última parada del recorrido y allí el servicio resultaría aún más incierto. “El servicio es patético”, resumió en su publicación. La sensación de desorganización y falta de previsibilidad se repite en los distintos posteos, donde se describe un sistema caro, ineficiente y cada vez más restrictivo.
El malestar se agrava por el impacto en el bolsillo. En los mensajes también se menciona un inminente aumento del 41% en la tarifa, que llega en un contexto de ajuste y reducción de descuentos. “El transporte está carísimo, anda como el orto y los descuentos que empezaron siendo de 15 mil pesos por mes ahora son de dos mil”, escribió otra usuaria, reflejando una percepción extendida entre quienes dependen a diario de estos micros para sostener su empleo.
La conexión entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es estratégica no solo por la cantidad de trabajadores que se trasladan, sino también por estudiantes universitarios y empleados públicos que cumplen funciones en ambos distritos.
Para muchos, no existe una alternativa directa y eficiente más allá de las líneas 129 y 195, que circulan por la Autopista Buenos Aires-La Plata y constituyen el principal puente terrestre entre ambas ciudades. De hecho, en el caso de aquellos que prefieren el tren, ante el corte de servicios nocturno se hace imposible el traslado desde Constitución hasta la Estación local.
En ese contexto, las críticas no solo apuntan a las empresas prestadoras sino también a las autoridades que regulan el servicio. “No sé a quién le corresponde, pero es hora de que revisen el sistema de transporte que une la Capital de la Provincia con el resto del AMBA/CABA”, escribió otra usuaria platense, abriendo el interrogante sobre los controles y la planificación del servicio interjurisdiccional.
El bolsillo de los platenses que viajan todos los días a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de que el Gobierno nacional oficializara un aumento del 41 por ciento en las tarifas de los micros de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto se sentirá a partir de mañana y con especial fuerza en dos líneas clave para el corredor La Plata-Capital Federal.
Como informó este medio, las líneas 195, ex Costera y hoy operada por el grupo Metropol, y la 129, a cargo de Misión Buenos Aires, quedarán afectadas a nuevos aumentos. Se trata de servicios esenciales para miles de trabajadores, estudiantes y personas que realizan trámites en territorio porteño.
La medida fue formalizada a través de la Resolución N° 8/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y conducida por Fernando Herrmann.
El incremento se aplicará en dos etapas: un 31 por ciento comenzará a regir mañana (martes 17 de febrero) y el 10 por ciento restante se sumará desde el 16 de marzo. De esta manera, el boleto mínimo de las líneas nacionales pasará a costar alrededor de 650 pesos y luego trepará a los 700 pesos.
En el caso del corredor entre La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto será todavía más visible. Los pasajes que hoy rondan los 3.300 pesos se ubicarán cerca de los 4.323 pesos tras la primera suba y alcanzarán valores próximos a los 4.600 pesos hacia mediados de marzo, dependiendo del servicio y la empresa. En la Línea 195 de Costera Metropolitana, el boleto llegará a unos 4.653 pesos cuando se complete el esquema de aumentos. En la Línea 129 de Misión Buenos Aires, el pasaje rondará los 4.512 pesos.
Con estos valores, un usuario que viaje de lunes a viernes deberá destinar cerca de 9.300 pesos diarios solo en transporte, cifra que podría aproximarse a los 10.000 pesos por jornada en marzo. El gasto mensual para quienes realizan el recorrido unos 20 días al mes trepará a un piso estimado de 186.000 pesos. Para quienes no cuentan con alternativas laborales o académicas más cercanas, el aumento representa un golpe directo a la economía doméstica.
Las líneas 129 y 195 cumplen un papel central en la movilidad regional. Unen la Terminal de Ómnibus de La Plata con destinos estratégicos como Once, Retiro y distintos puntos del microcentro porteño, funcionando como una alternativa indispensable frente a la limitada oferta ferroviaria directa. Para muchos usuarios no hay reemplazo posible, ya que la frecuencia y el recorrido de estos servicios permiten una conexión más ágil con los centros administrativos y comerciales de la Capital.
POR MES*
