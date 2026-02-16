Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL PINCHERÍO SIGUIÓ LAS ALTERNATIVAS DEL CLÁSICO ENTRE AMIGOS Y EN DISTINTOS BARES DE LA CAPITAL PROVINCIAL

La Plata latió al ritmo de los hinchas: banderazo, previa y un recibimiento inolvidable

Una ciudad dividida en dos se movilizó desde temprano, desde la despedida de los simpatizantes de Estudiantes desde el Country, hasta la gran fiesta en el estadio, marcaron una jornada para el recuerdo del evento deportivo más importantes para los platenses

La Plata latió al ritmo de los hinchas: banderazo, previa y un recibimiento inolvidable

impactante elrecibimiento de los hinchas de gimnasia al equipo cuando salió a la cancha. Unas 30 mil personas coparon elñ bosque / el dia

16 de Febrero de 2026 | 03:30
Edición impresa

Otra vez el clásico entre Gimnasia y Estudiantes paralizó la Ciudad. Tras los festejos por el Día de los Enamorados, la capital de la Provincia de Buenos Aires amaneció teñida de azul y blanco, con pinceladas rojiblancas que también se hicieron sentir desde temprano. Porque en La Plata, cuando hay clásico, no se trata solo de fútbol: se trata de identidad, pertenencia y una pasión que atraviesa generaciones.

Desde los distintos barrios, los hinchas comenzaron a movilizarse varias horas antes del partido. En zona norte, pasado el mediodía, la familia albirroja se reunió en el Country Club de City Bell para despedir al plantel antes de su partida hacia el Bosque. Banderas, bombos y cánticos acompañaron la salida del micro en un clima de fiesta, pese a las lluvias que habían caído durante la mañana. El mal tiempo no fue excusa. El pincherío dijo presente igual en el predio Mariano Mangano para el tradicional banderazo y para empezar a palpitar el encuentro más esperado.

Al mismo tiempo, en la otra punta de la Ciudad, el Bosque comenzaba a transformarse en el escenario central de la jornada. Desde las primeras horas, el gran pulmón verde se tornó color albiazul. Puestos de comida, parrillas encendidas y grupos de amigos coparon las inmediaciones del estadio, con bebidas espirituosas, para acompañar la clásica previa. La ansiedad se respiraba en cada rincón mientras los simpatizantes aguardaban la apertura de puertas, que se produjo a las 14.00.

Algunos hinchas autorizados ingresaron antes para colgar las banderas que le dieron marco al estadio Juan Carmelo Zerillo. Entre ellas, una destacó por su mensaje y ubicación sobre la platea Néstor Basile: “No nos vieron nacer, jamás nos verán morir”, acompañada por la fecha de fundación del club. Un símbolo más de la mística tripera en una tarde especial.

Con el correr de los minutos, el estadio se fue poblando y el cancionero mens sana comenzó a sonar con fuerza. La llegada del plantel fue uno de los momentos más emotivos: aplausos, gritos y teléfonos en alto acompañaron el ingreso de los jugadores, mientras desde la tribuna que da a las facultades bajaba una ovación cerrada.

Cuando los futbolistas salieron al campo para realizar los movimientos precompetitivos, el clima ya era de ebullición. La expectativa, el nerviosismo y el folklore futbolero se mezclaron en un combo que solo el clásico puede ofrecer. El recibimiento estuvo a la altura de la cita: una marea azul y blanca cubrió las tribunas y tiñó el cielo del Bosque con humo y bengalas.

Aunque Aprevide prohibió el uso de fuegos artificiales dentro del estadio, los estruendos se hicieron sentir desde el exterior. Las bombas de humo, el despliegue de banderas y el aliento constante fueron los grandes protagonistas de los minutos previos.

Así, una vez más, La Plata vivió su rito mayor. Porque el clásico no es solo un partido: es una jornada que transforma la rutina, altera el pulso de la Ciudad y convierte cada rincón en un escenario de pasión.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

impactante elrecibimiento de los hinchas de gimnasia al equipo cuando salió a la cancha. Unas 30 mil personas coparon elñ bosque / el dia

el saludo de josé sosa a los hinchas del pincha / prensa edlp

algunos hinchas pinchas vivieron el clásico en bares / diego riquelme

despedida del plantel de estudiantes en el country club / @edelp

Humo y bengalas para recibir al equipo de gimnasia. Furor en la tribuna del Bosque / Iván Campos

los simpatizantes de estudiantes en la previa del clásico platense, al momento de salir del country / diego riquelme

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

En apps de citas, la IA ya coquetea por los humanos

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno

Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas

Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
La Ciudad
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
Política y Economía
Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque
Guerra de egos tras la votación de la reforma
Por qué producir en el país es una gran pesadilla
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Críticas a Villarruel por su visita a Quintela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla