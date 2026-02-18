Cae una mujer trans que se ocultaba en Villa Elvira

Una mujer trans de 39 años fue detenida en las últimas horas en La Plata, donde permanecía con pedido de captura activo por no haberse presentado a un juicio oral que debía realizarse en Azul. El procedimiento se concretó en Villa Elvira y estuvo a cargo de efectivos de la DDI de esa ciudad del interior bonaerense, que viajaron especialmente hasta la capital provincial para dar con su paradero.

La aprehendida fue identificada como Luciana Ailén Lavaggi Umeres, sobre quien pesaba una orden vigente desde agosto del año pasado. Según fuentes oficiales, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul había dispuesto primero su detención y luego su captura, tras declararla en rebeldía por no comparecer al debate que iba a desarrollarse bajo la modalidad de juicio por jurados.

La imputada estaba notificada desde marzo de 2024 de la fecha del proceso, pero al no presentarse cuando comenzó el debate se activaron las medidas judiciales que derivaron en su búsqueda. Finalmente fue localizada en un domicilio de Villa Elvira.

Tras su arresto, fue trasladada a Azul, donde permanece alojada en sede de la DDI a la espera de ser llevada a tribunales para regularizar su situación procesal. Una vez cumplida esa instancia, se prevé que sea derivada nuevamente a una unidad penal. El caso generó movimiento en el barrio que fue escenario del operativo.