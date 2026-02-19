Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |FORTALEZA QUIERE MÁS DINERO POR EL DELANTERO

Lo de Bareiro se enfrió y la operación se caería

19 de Febrero de 2026 | 01:34
Edición impresa

A Boca le queda un día para aprovechar el cupo que obtuvo por la lesión de Rodrigo Battaglia. Y pese a que uno de los nombres por el que inició tratativas fue el delantero Adam Bareiro, la operación se enfrió. Y hasta inclusive, el Xeneize está por desistir de la contratación.

¿Qué fue lo que pasó? Fortaleza pidió 4 millones de dólares para vender el 50% del pase que tiene, ya que la otra mitad pertenece a River. Sin embargo, el Xeneize se mantiene en su oferta de 3 millones en la moneda estadounidense para quedarse con el jugador.

Si bien a Boca le quedan horas, buscaría cerrar otra opción durante la jornada, ya que no está dispuesto a gastar más dinero de lo pautado por Bareiro.

Actualmente, el paraguayo es goleador en el equipo que descendió a la Serie B de Brasil. Y al ser consultado sobre su situación, dejó todo en manos de los clubes: “Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido. Si estoy pasando un buen presente es gracias al club, a la gente y a mis compañeros”.

Cavani se perfila para ser titular ante Racing

 

