Fuerte choque en la autopista Buenos Aires–La Plata: un herido fue trasladado al hospital

Un fuerte choque entre un vehículo y una moto se registró en las últimas horas sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 5,5 en sentido hacia La Plata, y dejó como saldo una persona herida que debió ser trasladada de urgencia.

Según la información oficial, el siniestro vial ocurrió en plena traza ascendente y generó un importante despliegue de asistencia en la zona. En el lugar trabajaron equipos de AUBASA, junto con personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME.

El motociclista herido fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego derivado al Hospital Argerich, donde quedó bajo evaluación médica.

A raíz del impacto, se registraron demoras en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias para determinar cómo se produjo el choque. Las autoridades recomendaron circular con precaución por el sector afectado.