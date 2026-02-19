El nueva tarjeta del Cartonazo saldrá este viernes

El nuevo Cartonazo y la tarjeta gratuita que lo acompañará al diario El Día saldrán el viernes 20 de febrero con la edición impresa del diario tras la definición de esta semana.

Ayer, un lector de 27 años de la Ciudad se coronó ganador del pozo de $5.000.000 al completar los 15 números junto a su tío, y confirmó que destinará el dinero a terminar su casa.

Debido a que por los feriados de Carnaval se modificó el cronograma habitual sumado al paro general de este jueves, la entrega de la nueva tarjeta se postergó para este viernes 20 de febrero, cuando también se publicarán los primeros números de la nueva ronda semanal.

La iniciativa mantiene la tradición de ofrecer a los lectores la posibilidad de ganar premios millonarios simplemente obteniendo los números del cartón incluido con el diario.